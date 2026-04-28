6月26日より新宿ピカデリーほかで公開される一ノ瀬ワタル主演映画『四月の余白』の本予告と新場面写真が公開された。

参考：一ノ瀬ワタルが劇場映画初主演 夏帆ら共演の𠮷田恵輔監督新作『四月の余白』6月26日公開

本作は、 『ミッシング』『空白』などを手がけた𠮷田恵輔自身が多感な時期に出会った非行少年や彼らを取り巻くコミュニティをモデルに、人の痛みも常識も理解できない少年たちと、そんな子供たちに本気でぶつかりながらも彼らに寄り添う大人の生々しいもがきを描くヒューマンドラマ。

荒れる子供たちに本気でぶつかりながらも笑顔を絶やさない主人公・西を演じるのは、角界の裏を描くNetflixシリーズ『サンクチュアリ -聖域-』の一ノ瀬。さらに、周囲の大人たちを翻弄する中学3年生の海斗役を、𠮷田監督が抜擢した新星・上阪隼人、2人を引き合わせる中学教師の草野冬子を夏帆が演じる。そのほか、海斗の両親役で篠原篤と占部房子、同級生の不良仲間である悠役で和田庵、「みらいの里」で心の傷を癒し、日常に戻ろうとする寮生役で山粼七海、髙田万作らが集結した。

公開された本予告は、左目に大きなアザを負った澤綾子（占部房子）が息子・澤海斗（上阪隼人）について「あの子、普通じゃないんです」と語る場面から幕を開ける。笑いながら花火を同級生に向けて放ち続け、コンクリートの塊で不良少年の足を叩き潰すなど、常軌を逸した暴力を繰り返す海斗。更生施設「みらいの里」の寮長・西健吾（一ノ瀬ワタル）が語る「変われない子はいないと思います」という言葉とは裏腹に、入寮後も寮生の生島詩（山粼七海）を崖から蹴り落とし、命の危険に晒すなど、大きな事件を起こしてしまう。留置場の面会に訪れた海斗の担任・草野冬子（夏帆）が海斗を𠮟責すると、「先生、人が痛くても俺はちっとも痛くないんだけど」と言い放ち、反省の色を微塵も見せない海斗。その言葉に冬子は「はぁ？」と呆然としてしまう。さらに、海斗の胸ぐらを掴んで必死に問いただす冬子の姿や、かつて半グレだった西に「あんた俺の足潰したんですよ」と詰め寄る海斗の父（篠原篤）など、緊迫したシーンが次々と映し出されていく。

あわせて公開された新場面写真では、海斗と向き合う西や冬子の姿などが捉えられている。（文＝リアルサウンド編集部）