【天皇賞】ホーエリート 父ルーラーシップ×母父ステイゴールド配合の妙 スピード色の濃い牝系から引き出されたスタミナ
「天皇賞（春）・Ｇ１」（５月３日、京都）
今年の天皇賞・春は、牝馬が３頭エントリー。春盾に挑んだ牝馬と言えば、真っ先にマカイビーディーヴァ（０５年７着）が頭を過ぎったが（初老です）、８８年以降、２８頭挑戦して２１年カレンブーケドールの３着が最高。掲示板以上も同年のウインマリリンの５着（この年は阪神開催でした）があるのみで、データ的には厳しい状況だ。
今年の牝馬筆頭格は、昨年のステイヤーズＳを制したホーエリートだろう。自身の成長曲線＆長距離適性がうまくかみ合い、暮れの中山名物とも言えるマラソンレースで初タイトルを奪取。心臓の良さを生かせる舞台で素質が開花した。
パワーの源は、３代母のアイリッシュカーリ。祖母ケルティックハーブのきょうだいには、芝の短距離で活躍したソルジャーズソングやアスドゥクール、エールブリーズなどがおり、スピード色の濃い牝系だ。アスドゥクールの子で１６年にフィリーズＲ＆函館ＳＳを制したソルヴェイグはいとこに当たる。
ただ、父ルーラーシップ×母父ステイゴールドと言えば、連覇を目指すヘデントールと同配合。スピード色の濃い牝系からスタミナが引き出されたのはまさに配合の妙であり、牝馬ながらもヘデントールと同じ長距離の道を選択したのは英断と言えるだろう。血統面の下地は十分。牝馬劣勢のデータを覆せるか。