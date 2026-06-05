私はミカ。まもなく賃貸マンションを退去して、夫トモヤの単身赴任先へ引っ越す予定です。しかし近居の義母が「遠くへ行くなんて許さない、きちんと自分の面倒を見るのが嫁の義務だ」と怒り出しました。夫は義母の対応に困り果て、「数か月残って面倒をみてはどうか」と提案してきます。すると実家の母には「ミカが手助けするかぎり、トモヤくんはこの先もずっと丸投げしてくる」と指摘されます。私はもう義母の問題を背負わないこ