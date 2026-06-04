日本テレビ系演芸番組「笑点」の公式Ｘが４日、更新され、「重大発表」を告知。ネットではさまざまな推測が広がっている。「笑点」は５月３１日に６０周年のスペシャル番組を放送。爆笑問題が２７年ぶりに演芸コーナーに登場、ラストには桝太一氏が登場したり、過去の映像をふんだんに紹介するなど盛り上がりを見せた。その時にはＸで、座布団運びの山田隆夫が高く積み上げた座布団を運ぶポスターに「６０年間おつかれさまです