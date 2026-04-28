落語作家としての一面も持つ新人トラ番・藤丸紘生記者が、２軍まわりの“若虎界隈”を主観たっぷりに描くコラムの第３回。新人選手担当を任されていながら、ドラフト５位・能登嵩都投手（２４）＝オイシックス＝としゃべったことがないという体たらく。とりあえず仲良くなってみようと思い立ったが吉日。話しかけてみると、意外な共通点が見つかった。

記者は普段から選手と会話して秘話を集める。その選手がプロ初勝利や初安打など節目を迎えた際に「実はこういう秘話があるよ」と満を持して紙面に載せるためだ。ところが、２軍を主に任されている僕ときたら、能登さんの秘話、驚異の「０」。「何のための新人担当だ！これはいけませ〜ん」という実況が聞こえてきそうだ。

だって、ちょっとイカツイじゃないですか。僕みたいなヒョロガリメガネの話、聞いてくれますかね…。そう思いながら話しかけると、意外としゃべってくれた。うれしい。しかも、何げない会話から意外な事実を知ったのだ。

「辛いものは全然食べられません」

完全なイメージだけど「ココイチの１０辛なんて僕にとっては甘口です」とか言いそうと思っていた。でも、気持ち分かりますよ！能登さん。僕も辛いもの苦手なんです。カレーも甘口がおいしいですよね。

「実家では中辛でした」

いや、中辛食べてますやん、中辛は辛いですやん、辛いもの食べてますやん。なんか急にはしごを外されたんですけど。

「実家では中辛でした。僕以外は中辛がちょうどいいみたいで。でも、僕は甘口がいいので、卵を入れてマイルドにしてました」

あ、なるほど、そういうことでしたか。これは失礼しました。「胴乱の幸助」やら「松曳き」やら、落語では往々にして早とちりが騒動を巻き起こすけれど、「やっぱり早とちりはいけませんな」と反省していた時、もっと自戒すべきことに気付いた。野球の話、聞き忘れた…。

デスク各位

「能登さんは辛いものが苦手」という情報は仕入れました。あとは何とかしてください。