２０１４年ソチ五輪フィギュアスケート・ペア代表でミラノ・コルティナ五輪の解説で一躍、人気者となった高橋成美さんが２７日放送のフジテレビ系「ネプリーグ 日本選抜ＶＳ世界選抜！高橋成美＆林修が日本大好き外国人に挑む！」（月曜・午後７時）に出演。日本代表として、お笑いタレント・パックンことパトリック・ハーラン、サッカー日本代表・トルシエ監督の元通訳・フローラン・ダバディ氏、タレント・フィフィ、小原ブラスらの世界選抜軍とクイズで対戦した。

冒頭、高橋さんは意気込みを聞かれると「勝てそうです。これまでずっと日本代表を背負ってきて、世界に勝つためにやってきました。絶対、負けません」と、きっぱり。

予備校講師でタレントの林修氏、元ＮＨＫでジャーナリストの岩田明子氏らとチームを組んで「世界＆日本の常識８８問」を様々なクイズ形式で競った。

高橋さんは「今はとても集中してます。相手が世界選抜。確かに強いチームですが、今やることは自分自身に集中してやることだと思うので頑張ります！」と右手を高々と掲げると、正解すると上階に上がっていく「ブレインタワーゴールド」に挑戦。自身やチームメイトが正解するたびに「よっしゃー！」と両こぶしを突き上げた。

チームメートと揺れるジェットに乗り込んでの漢字クイズ「アルティメット漢字シューティング」では「漢字、とっても自信があります。任せてください」と豪語。しかし、トップバッターで「お神酒（みき）」を読む問題が出題されると「えっ、何？ 待って。おみこ？ 神様のお酒？」と結局、不正解に。ナレーターの伊藤利尋アナウンサーに「慶応出身の高橋成美、最初の漢字が読めませんでした！」と大々的にアナウンスされると、「あれ、おかしいな」と肩を落とした。

最後は世界選抜に競り勝ち、ボーナスステージに進出した日本選抜。高級牛肉をかけた「トロッコアドベンチャー」に挑んだが、４問目で不正解。水に転落した高橋さんは大いに悔しがっていた。