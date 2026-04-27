歌手で女優の今井美樹（63）が26日放送のテレビ朝日系「EIGHT−JAM」に出演。夫でギタリスト布袋寅泰（64）が寄せたメッセージに思いを明かした。

デビュー40周年を迎えた今井に布袋は「このアルバムは僕からの40周年へのお祝いのプレゼントにしたかったんです」と、今年リリースされた最新アルバム「smile」について明かした。そして「もちろん美樹さんのアルバムだけど、僕はそばで彼女が幸せでいられるように見守っていたつもりです。プロデューサーとか、ギタリストとか、布袋寅泰だとか関係なく、音楽を愛する同士、今井美樹が輝いている姿を見つめていたかった。そのアルバムに彼女が『smile』というタイトルをつけた時は、とってもうれしかったです。笑えない時期があったなら、それは僕の責任でもあるし、いつでも笑っていてほしいから。最高のアルバムが出来て、本当に良かった！！」とメッセージを寄せた。

MCのSUPER EIGHT村上信五は「深いラブレターでしたね、これは」とコメント。今井は「恥ずかしいね！こんな公でね。こっそり言ってほしかった。いや…ありがとう。うれしいです。どうもありがとうございます。でもホントに布袋さんは、あそこに書いてありますけど…言ってましたけど。よく見守っててくれました、黙って。立ち止まることにこだわっていたことを許してくれたなと思って。それは、だから彼が言うところの『見守っていた』っていう言葉に、それが置き換わってくれたんだったら良かったなと思いました」と語った。