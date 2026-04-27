【交際NG！8歳上の女上司】部下に手を出す上司⇒リアルでは…「ナイわ〜」＜第5話＞#4コマ母道場
少女漫画の世界のようなできごとが自分の身近で起こったら？ しかも共感できるのは、悪役の立場だったとしたら……？ 今回は、いきなり少女漫画の登場人物のような状況になってしまったママの物語です。
第5話 先に好きになったのは息子！？
【編集部コメント】
ソウスケさん、意外と男らしいんですね！ ソウスケさんとの立場や年齢差を気にして、なかなか一歩が踏み出せない彼女さんに対して「気にすることはない」「自分がしっかりすればいいだけ」とキッパリと言えたなんて、気骨のある男性じゃないですか。けれど母親であるリカコさんは、そんな冷静に受け入れることはできません。言わなくてもいいことを感情に任せて言ってしまい、ソウスケさんに疎まれてしまうのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第5話 先に好きになったのは息子！？
【編集部コメント】
ソウスケさん、意外と男らしいんですね！ ソウスケさんとの立場や年齢差を気にして、なかなか一歩が踏み出せない彼女さんに対して「気にすることはない」「自分がしっかりすればいいだけ」とキッパリと言えたなんて、気骨のある男性じゃないですか。けれど母親であるリカコさんは、そんな冷静に受け入れることはできません。言わなくてもいいことを感情に任せて言ってしまい、ソウスケさんに疎まれてしまうのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙