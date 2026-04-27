YURERUKOが、ドラマ『大丸愛は選択する』（テレビ朝日）主題歌の「SUPER愛さレディー」のMVを公開した。

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同MVには、元ME:Iの加藤心がソロ活動として初めてMVに出演した。恋に仕事に、不器用ながらも全力で一生懸命な生き様を瑞々しく表現している。楽曲が持つ爽快さと融合し、YURERUKOとも相性抜群な映像作品に仕上がった。

なお、YURERUKOは7月24日に下北沢MOSAiCにて初のワンマンライブを開催する。同公演ではTikTokでもお馴染みの赤裸々に語り尽くす“恋バナ”も期待できるという。

■YURERUKO コメントKoko:たくさんの仲間に囲まれて、誰かに頼られている。それはあなたが一生懸命にまっすぐ頑張ってきたから。不器用な自分に悩みすぎなくていい。私らしさを信じて、前に進んでいって欲しい。「SUPER愛さレディー」が、あなたにとってお守りのような存在になりますように。

Kana:心ちゃんとのシーンはなんだかとても楽しくて、撮影しながらずっとkyun kyunが止まらんかった！だからkyun kyunなMVになっているはず！心ちゃんもkyun kyunしてたかなあ。

■加藤心 コメント

YURERUKOさんは、ギターやベースを弾く姿はとってもかっこいいのに、お二人とも現場お話しされてる時は常ににこやかで可愛らしくてギャップを感じたのと、同年代ということもあってとても親近感がわきました。TikTokも一緒に撮って、一生懸命に振りを覚える姿が可愛かったです！

（文＝リアルサウンド編集部）