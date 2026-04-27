54歳美魔女モデル・大河内志保、ミニ丈姿が「スタイル抜群」 元夫は新庄剛志
タレントでモデルの大河内志保が、27日までにInstagramを更新。ミニ丈ワンピース姿を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】54歳美魔女モデル・大河内志保が「スタイル抜群」、ショーパン“美脚”ショットも（5枚）
SNSにて自身のスタイル抜群な近影を度々披露し、称賛の声が寄せられている大河内。
そんな彼女が今回、「いつまでも女性を楽しみたい派 体幹の為もありヒールはよく履きます」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、ミニ丈ワンピースにハイヒール、サングラスという大河内の華やかな装いが収められている。ファンからは「スタイル抜群」「志保さん美しい過ぎます」「見るだけで癒し」などの声が集まった。
大河内は、日本ハムの新庄剛志監督と2000年に結婚し、2007年に離婚。現在は、モデルやタレントとして活躍中。
引用：「大河内志保」Instagram（@okouchi_shiho）
【写真】54歳美魔女モデル・大河内志保が「スタイル抜群」、ショーパン“美脚”ショットも（5枚）
SNSにて自身のスタイル抜群な近影を度々披露し、称賛の声が寄せられている大河内。
そんな彼女が今回、「いつまでも女性を楽しみたい派 体幹の為もありヒールはよく履きます」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、ミニ丈ワンピースにハイヒール、サングラスという大河内の華やかな装いが収められている。ファンからは「スタイル抜群」「志保さん美しい過ぎます」「見るだけで癒し」などの声が集まった。
大河内は、日本ハムの新庄剛志監督と2000年に結婚し、2007年に離婚。現在は、モデルやタレントとして活躍中。
引用：「大河内志保」Instagram（@okouchi_shiho）