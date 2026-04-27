寺島しのぶ「19回目の結婚記念日」フランス人夫との乾杯ショット公開「素敵なご夫婦で憧れる」「幸せそうな笑顔が最高」と反響
【モデルプレス＝2026/04/27】女優の寺島しのぶが4月26日、自身のInstagramを更新。夫でフランス人アートディレクターのローラン・グナシア氏との2ショットを公開した。
【写真】53歳ベテラン女優「笑顔がそっくり」フランス人夫との“19回目の結婚記念日”ショット
寺島は「19回目の結婚記念日」と添え、グナシア氏との写真を投稿。テーブルを挟んで向かい合った2人が、グラスを手に笑顔で乾杯する仲睦まじい姿が収められている。
また「19年前の日枝神社。晴れ男のローラン側の空は快晴。雨女だった私側の空は今にも降り出しそうな灰色でした」と結婚式当日を回顧。「原美術館でガーデンパーティーだったため、母さんが空に向かってお祈りしてた姿を思い出す。無事その日は降らず私はそのまま晴れ女となりました」とつづっている。
この投稿は「素敵なご夫婦で憧れる」「幸せに包まれてる」「お二人の幸せそうな笑顔が最高」「おめでとうございます」「笑顔がそっくり」と反響を呼んでいる。
寺島は、2007年2月にグナシア氏との結婚を発表。2012年9月に眞秀を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】53歳ベテラン女優「笑顔がそっくり」フランス人夫との“19回目の結婚記念日”ショット
◆寺島しのぶ、フランス人夫との乾杯ショット披露
寺島は「19回目の結婚記念日」と添え、グナシア氏との写真を投稿。テーブルを挟んで向かい合った2人が、グラスを手に笑顔で乾杯する仲睦まじい姿が収められている。
◆寺島しのぶの投稿に「素敵なご夫婦で憧れる」と反響
この投稿は「素敵なご夫婦で憧れる」「幸せに包まれてる」「お二人の幸せそうな笑顔が最高」「おめでとうございます」「笑顔がそっくり」と反響を呼んでいる。
寺島は、2007年2月にグナシア氏との結婚を発表。2012年9月に眞秀を出産した。（modelpress編集部）
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