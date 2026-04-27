「長崎ヴェルカ」が、りそなグループBリーグB1西地区初優勝を決めました。

『NIB news every.スペシャル ヴェルカB1西地区優勝特番』を生放送でお送りします。

私は今、長崎スタジアムシティ内にあるヴェルカのクラブハウスに来ています。

選手たちがいつも試合前にミーティングなどを行うシアタールームには、スペシャルゲストに待機していただいています。

長崎ヴェルカの狩俣 昌也選手、アシスタントGMの磯野 眞さんです。

※詳しくは動画をご覧ください

目標のひとつの西地区優勝を果たした、今の思いはいかがですか？

（狩俣 昌也選手）

「素直にうれしい気持ち」

昨シーズンは26勝34敗で西地区6位でしたが、今シーズンはリーグ1番乗りでチャンピオンシップ出場を決めて、B1で初のタイトルも獲得しました。

磯野さんは、普段チームの編成や試合のデータ分析、通訳など幅広い仕事を担当している、いわば伊藤 拓摩社長兼GMの右腕的存在ですが、チームを支えるスタッフとして、地区優勝できた喜びはいかがですか。

（アシスタントGM 磯野 眞さん）

「選手、スタッフ含め、全員がこの1年努力してきたので、それがこの結果という形で達成できたのかなと思う」