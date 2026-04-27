１９８７年の第１回ラグビーＷ杯で日本代表を指揮し、社会人の旧三洋電機（現・埼玉）で監督を務めた、宮地克実（みやじ・かつみ）さんが４月２５日に死去したと、リーグワン１部の埼玉が２７日、発表した。８５歳だった。葬儀は３０日午後１２時３０分から群馬県邑楽町篠塚３１５２のセレモニーホール紫苑で執り行われる。喪主は 長男の克徳（かつのり）さん。

宮地さんは１９４１年３月１０日、大阪府生まれ。同志社大から６４年に東京三洋（後の三洋電機、パナソニック→埼玉ワイルドナイツ）に入社。プロップとして活躍した。日本代表キャップ数は１。７８年に就任して以降、８４、８７年と３度日本代表監督に就任。第１回Ｗ杯後は三洋電機の監督に就任、全国社会人選手権決勝で神戸製鋼に３度挑んで３度とも敗れ「悲劇の闘将」と呼ばれた。

唯一予選がなかった第１回Ｗ杯は、共催国のニュージーランド（ＮＺ）とオーストラリア、欧州の強豪、日本の１６チームが招かれた。日本代表に今のようなプロ契約選手はおらず全員アマ選手。神戸製鋼からは大八木のほか林、平尾らが選出されたが、他企業からは辞退者も出た。宮地さんが監督として挑んだ第１回大会は３戦全敗だった。

惨敗の歴史を歩んできた日本代表は、２０１９年Ｗ杯日本大会で史上初の８強入り。当時、スポーツ報知のインタビューに応じた宮地さんは、１９８７年当時に比べて最も進化したのはＦＷだったと話していた。「例えばあの時の２戦目のイングランド戦。スクラム組んだ瞬間から、もうアカンと思った」。７―６０で敗れ、世界との差を痛感した。「ＦＷ戦が敗因だったＷ杯の歴史を思うと、信じられないね」と語っていた。

当時は現在と環境が違った。監督に指名されたのは、Ｗ杯イヤーの１９８７年になってから。日本も世界もアマチュアリズムの時代だった。「ファンもすごいね。台風で開催が危ぶまれていたのに超満員。ずっと人気低迷に悩まされてきた日本ラグビーにとって、これも快挙なんですよ」。代表もファンも、８７年とは全く違う。様変わりしたラグビー界に明るい未来を感じていたと、語っていた。

◆日本代表の戦績

▽１次Ｌ初戦（５月２４日・ブリスベン）

米国 ２１（１５―１１、６―７）１８ 日本

▽第２戦（３０日・シドニー）

イングランド ６０（１６―３、４４―４）７ 日本

▽第３戦（６月３日・シドニー）

オーストラリア ４２（１６―１３、２６―１０）２３ 日本

※当時は１トライ４点

【優勝】ニュージーランド

【準優勝】フランス

◆第１回Ｗ杯日本代表メンバー◇

位置 選手 年齢 所属 身長 体重 Ｃ

プロップ 八角浩司 〈２９〉トヨタ自動車 １７１ ８８ １

木村敏隆 〈２３〉ワールド １８０ ９８ ６

洞口孝治 〈３４〉新日鉄釜石 １７８ ９８ ２２

相沢雅晴 〈２８〉リコー １８４ １０６ ６

フッカー 藤田剛 〈２６〉日新製鋼 １７８ ９０ １９

広瀬務 〈２３〉同大 １７３ ８２ ―

ロック 大八木淳史 〈２５〉神戸製鋼 １９０ １０２ １２

栗原誠治 〈２２〉サントリー １９２ １１７ ２

桜庭吉彦 〈２０〉新日鉄釜石 １９２ １０２ ２

フランカー 林敏之 《２７》神戸製鋼 １８４ １００ ２２

宮本勝文 〈２１〉同大 １８２ ９４ ２

シナリ・ラトゥ〈２１〉大東大 １８５ ９２ ―

ＮＯ８ 千田美智仁 〈２８〉新日鉄釜石 １８３ ８７ ２４

河瀬泰治 〈２７〉摂南大助手 １８８ ９５ ９

ＳＨ 生田久貴 〈２４〉三菱商事 １７６ ７４ ―

萩本光威 〈２８〉神戸製鋼 １７０ ７０ ―

ＳＯ 平尾誠二 〈２４〉神戸製鋼 １８０ ７９ １２

松尾勝博 〈２３〉ワールド １７０ ７１ ５

センター 朽木英次 〈２４〉トヨタ自動車 １７３ ７２ ５

吉永宏二郎 〈２５〉マツダ １７４ ７５ １

吉野俊郎 〈２６〉サントリー １７６ ６８ ６

ウィング 大貫慎二 〈２５〉サントリー １７２ ７２ １３

沖土居稔 〈２２〉サントリー １７４ ８０ ―

ノフォムリ 〈３１〉東京三洋 １８１ ８７ ７

ＦＢ 向井昭吾 〈２５〉東芝府中 １７４ ７０ ７

村井大次郎 〈２４〉丸紅 １８１ ８１ ５

監督 宮地克実 〈４６〉東京三洋

【注】年齢、所属は当時。年齢の《 》は主将。Ｃは開幕時の代表キャップ数