ラグビーＷ杯第１回大会で日本代表監督を務めた宮地克実さん

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　１９８７年の第１回ラグビーＷ杯で日本代表を指揮し、社会人の旧三洋電機（現・埼玉）で監督を務めた、宮地克実（みやじ・かつみ）さんが４月２５日に死去したと、リーグワン１部の埼玉が２７日、発表した。８５歳だった。葬儀は３０日午後１２時３０分から群馬県邑楽町篠塚３１５２のセレモニーホール紫苑で執り行われる。喪主は 長男の克徳（かつのり）さん。

　宮地さんは１９４１年３月１０日、大阪府生まれ。同志社大から６４年に東京三洋（後の三洋電機、パナソニック→埼玉ワイルドナイツ）に入社。プロップとして活躍した。日本代表キャップ数は１。７８年に就任して以降、８４、８７年と３度日本代表監督に就任。第１回Ｗ杯後は三洋電機の監督に就任、全国社会人選手権決勝で神戸製鋼に３度挑んで３度とも敗れ「悲劇の闘将」と呼ばれた。

　

　唯一予選がなかった第１回Ｗ杯は、共催国のニュージーランド（ＮＺ）とオーストラリア、欧州の強豪、日本の１６チームが招かれた。日本代表に今のようなプロ契約選手はおらず全員アマ選手。神戸製鋼からは大八木のほか林、平尾らが選出されたが、他企業からは辞退者も出た。宮地さんが監督として挑んだ第１回大会は３戦全敗だった。

　惨敗の歴史を歩んできた日本代表は、２０１９年Ｗ杯日本大会で史上初の８強入り。当時、スポーツ報知のインタビューに応じた宮地さんは、１９８７年当時に比べて最も進化したのはＦＷだったと話していた。「例えばあの時の２戦目のイングランド戦。スクラム組んだ瞬間から、もうアカンと思った」。７―６０で敗れ、世界との差を痛感した。「ＦＷ戦が敗因だったＷ杯の歴史を思うと、信じられないね」と語っていた。

　当時は現在と環境が違った。監督に指名されたのは、Ｗ杯イヤーの１９８７年になってから。日本も世界もアマチュアリズムの時代だった。「ファンもすごいね。台風で開催が危ぶまれていたのに超満員。ずっと人気低迷に悩まされてきた日本ラグビーにとって、これも快挙なんですよ」。代表もファンも、８７年とは全く違う。様変わりしたラグビー界に明るい未来を感じていたと、語っていた。

◆日本代表の戦績

▽１次Ｌ初戦（５月２４日・ブリスベン）

米国　２１（１５―１１、６―７）１８　日本

▽第２戦（３０日・シドニー）

イングランド　６０（１６―３、４４―４）７　日本

▽第３戦（６月３日・シドニー）

オーストラリア　４２（１６―１３、２６―１０）２３　日本

※当時は１トライ４点

【優勝】ニュージーランド

【準優勝】フランス

◆第１回Ｗ杯日本代表メンバー◇

位置　　　　選手　　　　　年齢　　所属　　　　　身長　　体重　　Ｃ

プロップ　　八角浩司　　　〈２９〉トヨタ自動車　１７１　　８８　　１

　　　　　　木村敏隆　　　〈２３〉ワールド　　　１８０　　９８　　６

　　　　　　洞口孝治　　　〈３４〉新日鉄釜石　　１７８　　９８　２２

　　　　　　相沢雅晴　　　〈２８〉リコー　　　　１８４　１０６　　６

フッカー　　藤田剛　　　　〈２６〉日新製鋼　　　１７８　　９０　１９

　　　　　　広瀬務　　　　〈２３〉同大　　　　　１７３　　８２　　―

ロック　　　大八木淳史　　〈２５〉神戸製鋼　　　１９０　１０２　１２

　　　　　　栗原誠治　　　〈２２〉サントリー　　１９２　１１７　　２

　　　　　　桜庭吉彦　　　〈２０〉新日鉄釜石　　１９２　１０２　　２

フランカー　林敏之　　　　《２７》神戸製鋼　　　１８４　１００　２２

　　　　　　宮本勝文　　　〈２１〉同大　　　　　１８２　　９４　　２

　　　　　　シナリ・ラトゥ〈２１〉大東大　　　　１８５　　９２　　―

ＮＯ８　　　千田美智仁　　〈２８〉新日鉄釜石　　１８３　　８７　２４

　　　　　　河瀬泰治　　　〈２７〉摂南大助手　　１８８　　９５　　９

ＳＨ　　　　生田久貴　　　〈２４〉三菱商事　　　１７６　　７４　　―

　　　　　　萩本光威　　　〈２８〉神戸製鋼　　　１７０　　７０　　―

ＳＯ　　　　平尾誠二　　　〈２４〉神戸製鋼　　　１８０　　７９　１２

　　　　　　松尾勝博　　　〈２３〉ワールド　　　１７０　　７１　　５

センター　　朽木英次　　　〈２４〉トヨタ自動車　１７３　　７２　　５

　　　　　　吉永宏二郎　　〈２５〉マツダ　　　　１７４　　７５　　１

　　　　　　吉野俊郎　　　〈２６〉サントリー　　１７６　　６８　　６

ウィング　　大貫慎二　　　〈２５〉サントリー　　１７２　　７２　１３

　　　　　　沖土居稔　　　〈２２〉サントリー　　１７４　　８０　　―

　　　　　　ノフォムリ　　〈３１〉東京三洋　　　１８１　　８７　　７

ＦＢ　　　　向井昭吾　　　〈２５〉東芝府中　　　１７４　　７０　　７

　　　　　　村井大次郎　　〈２４〉丸紅　　　　　１８１　　８１　　５

監督　　　　宮地克実　　　〈４６〉東京三洋

【注】年齢、所属は当時。年齢の《　》は主将。Ｃは開幕時の代表キャップ数

　