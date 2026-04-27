「パンツないんだけど…」パク・ソジュン＆チェ・ウシク＆チョン・ユミ、波乱の“拉致旅行”に注目

俳優のチョン・ユミ、パク・ソジュン、チェ・ウシクが、“拉致バラエティ”の洗礼を受けた。

5月3日に韓国で初放送されるtvNのバラエティ番組『花より青春：リミテッド・エディション』（原題）がベールを脱ぎ、3人の波乱に満ちた旅路を予告した。

【写真】パク・ソジュン、チェ・ウシクの密着ショット

『花より青春：リミテッド・エディション』は、行き先も宿泊先もまったく分からない状況に放り込まれたチョン・ユミ、パク・ソジュン、チェ・ウシクの韓国放浪記を描く。特に今シーズンは、さまざまな“制限（リミテッド）”要素が加わり、従来シリーズよりもさらに過酷なサバイバル旅が展開される予定だ。

最近公開された予告映像によると、発端は今年2月に行われたライブ配信だった。ファンと交流していた3人は、事情も分からないまま制作陣に連れられ、そのまま旅へと出発することに。「何って？君たち、拉致されたんだよ」というナ・ヨンソクPDの衝撃的な一言とともに始まった旅は、まさに“無（ゼロ）”の連続だった。

（画像＝tvN）チェ・ウシク

お金も時間も、着替えすら持たないまま放り出されたチェ・ウシクは、「パンツどうするの？パンツがないんだけど」と切実に訴え、本放送への期待を一気に高めた。

旅を終えたメンバーたちの“意外な感想”にも注目が集まっている。チョン・ユミは「仕事柄、自由に外を出歩く機会があまりなかったが、二度と経験できないような新鮮な旅だった」と語った。

また、デジタルデトックスを体験したパク・ソジュンのコメントも印象的だ。彼は「一人だったら大変だったと思う。でも一緒だったから、“リミテッド”もまた別の魅力に感じられた。制限された状況に置かれると、むしろ解決しようともっと動くようになる」と語り、「スマホは思ったより必要なかった。ない方がむしろよく眠れたし、隣の人と会話したり、自分自身と向き合う時間も持てた」と、その効果を実感した様子を見せた。

（画像＝tvN）

行き当たりばったりの旅が好きだというチェ・ウシクは、「車なしでのノープランの旅は初めて」としながら、スタッフと苦労を共にする中で生まれた特別な楽しさを予告した。

『ソジンの家』などですでに抜群の相性を証明してきたチョン・ユミ、パク・ソジュン、チェ・ウシクが、今回の“拉致旅行”でどのようなシナジーを生み出すのか注目が集まる。

（記事提供＝OSEN）

◇パク・ソジュン プロフィール

1988年12月16日生まれ。韓国・ソウル出身。2011年にB.A.Pヨングクの『I Remember』ミュージックビデオで俳優デビュー。2012年のドラマ『ドリームハイ2』で本格的な演技活動をはじめ、2014年の『魔女の恋愛』で連ドラ初主演を務めた。主な出演作にドラマ『花郎＜ファラン＞』『サム、マイウェイ 〜恋の一発逆転！〜』『キム秘書はいったい、なぜ？』、映画『ミッドナイト・ランナー』、『使者』（原題）、『パラサイト 半地下の家族』（カメオ出演）など。2020年にはドラマ『梨泰院クラス』で熱血主人公パク・セロイを演じ、熱い旋風を巻き起こした。

◇チェ・ウシク プロフィール

1990年3月26日生まれ。幼少期に家族でカナダに移住したため、カナダ国籍を持つ。2010年の大学生時に友人の勧めで俳優を目指すようになり、生活拠点を韓国に戻した。2011年にドラマ『チャクペー相棒ー』でデビューし、以降さまざまな映像作品に出演。2015年には「青龍映画賞」で新人男優賞を受賞している。日本でも最近公開された大ヒット映画『パラサイト 半地下の家族』では貧しい家に生まれた聡明な青年、ギウを好演して大きな反響を得た。

◇チョン・ユミ プロフィール

1983年1月18日生まれ。2003年に短編映画『愛する少女』でデビュー。2006年に出演した映画『家族の誕生』で「第27回青龍映画賞助演女優賞」を受賞し、一躍有名に。その後出演したドラマ『ロマンスが必要２』『恋愛の発見』で見せた愛らしい魅力でお茶の間をも虜にした。原作小説が日本でも話題になった2019年の映画『82年生まれ、キム・ジヨン』では圧巻の演技が評価され「第40回韓国映画評論家協会賞」女優主演賞を受賞。