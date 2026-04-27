【にじさんじ 石神のぞみ】 予約期間：4月27日～6月7日 2027年7月 発売予定 価格：24,200円

A･DIMENSIONは、フィギュア「にじさんじ 石神のぞみ」を2027年7月に発売する。予約期間は6月7日まで。価格は24,200円。

本製品は、ANYCOLORが運営するVTuberグループ「にじさんじ」に所属する「石神のぞみ」さんを1/7スケールでフィギュア化したもの。

Vサインの隙間から覗くいたずらっぽい眼差しと微笑みは思わず心奪われる可愛さとなっており、美しいホワイトシルバーの髪は、複雑な毛流れも丁寧に表現され、ピンクやグリーンのメッシュも忠実に再現している。

赤を基調とした衣装は､素材感の違いや、シワも表現。Tシャツは裾の透け感をクリアパーツで表現し、チェック柄スカートの精密な塗装など、細部に至るまでこだわり抜いており、足元には相棒の「白虎」も、愛嬌を振りまいている。

黒の水玉柄のリボンや、アクセサリーの精密感や金属感、さらに、網タイツ越しに表現された柔らかな太ももの質感や、編み上げブーツのディテールまで丁寧に再現され見どころ満載なほか、台座には石神のぞみさんのサインを模したプレートも付属する。

またA･DIMENSIONの公式サイトで購入すると、限定特典として「限定ラバーストラップ（非売品）」が付属する。

「にじさんじ 石神のぞみ」

A・DIMENSION公式サイト購入特典「限定ラバーストラップ（非売品）」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/7スケール サイズ：全高 約255mm（台座含む） 素材：PVC、ABS

(C)ANYCOLOR, Inc.