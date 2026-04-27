新入社員の初任給が「40万円」と聞いてビックリ！ 私は40代で手取りが「30万円以下」なのですが、同年代と比べても少ないほうなのでしょうか？

初任給40万円は実在する!? 「人材獲得競争」の激化が背景に

最近、ニュースやSNSで「新入社員の初任給が40万円」という言葉を耳にすることがあります。これは決して誇張ではなく、一部の成長産業では現実のものとなっています。

ある求人サイトの調査によると、一定の企業において、初任給40万円以上を提示するケースが実際に存在します。その背景には、深刻な労働力不足があり、即戦力となる人材の確保が狙いとされています。

従来の「年功序列型」の賃金体系から、職務内容や成果に応じて給与を決める「ジョブ型」への移行が、こうした高水準の給与設定を可能にしていると考えられます。

しかし、令和7年3月における都内の大卒初任給の平均は26万円程度であり、40万円という数字は、現時点ではあくまで一部のトップ企業や特定職種に限られた話であることを理解しておく必要があります。



「手取り30万円以下」は同年代の平均より低いのか？

では、「40代で手取り30万円以下」という状況は、同年代と比較してどうなのでしょうか。

一般的に「手取り30万円」を額面給与に換算すると、社会保険料や税金が引かれる前の年収はおおむね460万円前後と考えられます。さらに、ボーナスが4ヶ月分と仮定すると、年収は613万円ほどとなる計算です。

国税庁長官官房企画課の「令和6年分民間給与実態統計調査」のデータによると、40歳から44歳の男性の平均年収は630万円、45歳から49歳では663万円となっています。女性の場合は、40歳から44歳で359万円、45歳から49歳で369万円です。

このデータを基準にすると、男性であれば平均に近い水準、女性であれば平均を大きく上回る額です。



なぜ給与格差が生まれるのか？ 国税庁の統計から見る「業種・企業規模」による大きな差

自分の給与が平均より低いと感じる場合、それは個人の能力の問題だけではなく、所属している「業種」や「企業の規模」などが大きく関係している可能性があります。前述の「令和6年分民間給与実態統計調査」の結果を見ると、その格差は顕著です。

同調査によると、例えば「電気・ガス・熱供給・水道業」の平均年収は832万円、「金融業・保険業」は702万円と高い水準にある一方で、「宿泊業・飲食サービス業」は279万円にとどまっています。

また、企業規模によっても給与水準は異なります。資本金10億円以上の株式会社における平均年収が673万円であるのに対し、資本金2000万円未満の株式会社では403万円ほどです。

このように、どの業界に属しているか、また企業規模がどの程度かによって、最終的な手取り額に差が生じやすいといえるでしょう。



最新の市場価値を知り将来のキャリアを再検討しよう

新入社員の「初任給40万円」というニュースをきっかけに、自分の給与に対する不安を抱くのは自然なことです。しかし、これまで解説してきた通り、高額な初任給は一部の成長産業や特定の企業によるものであり、日本全体の標準ではないと考えられます。

大切なのは、数字だけに振り回されて自信を失うのではなく、自分の置かれている業界の標準や、これまでの経験が市場でどのように評価されるのかを冷静に見極めることです。

お金の問題は生活に直結しますが、まずは正しいデータに基づいた現状把握を行い、一歩ずつ自分の納得できるキャリアを築いていきましょう。



出典

厚生労働省 東京労働局 令和7年3月 新規学校卒業者の初任給情報

国税庁長官官房企画課 令和6年分民間給与実態統計調査 －調査結果報告－ II 1年を通じて勤務した給与所得者 2 平均給与 〔企業規模別の平均給与〕（19ページ）、〔業種別の平均給与〕（20ページ）、〔年齢階層別の平均給与〕（21ページ）

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー