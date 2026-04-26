バイクの乗り方は人によってさまざま。毎日乗っている人も、たまにしか乗らない人も、日常的なメンテナンスが重要であり、愛車の状態をチェックする必要がある。今回はそんなバイクメンテナンスの中でも「春の始動前点検」について解説していこう。

冬の間眠っていた愛車はチェックが必ず必要だ！

春の訪れとともにバイクシーズンが始まるが、冬期保管明けの車両は各部のコンディションが変化している可能性が高い。安全に走り出すためには、始動前の総合点検が欠かせない。

まず最初に確認したいのがバッテリーだ。気温の低い冬場は電圧が低下しやすく、自己放電も進む。セルモーターの回りが弱い、メーター表示が不安定といった症状があれば充電を行い、必要に応じて交換を検討する。

次にタイヤ。空気圧は自然に低下するため、必ず規定値に合わせること。併せてサイドウォールのひび割れやトレッド面の偏摩耗、異物の刺さりもチェックしたい。足まわりではサスペンションのオイル漏れやダストシールの状態も確認ポイントとなる。

エンジンオイルは量と色を確認し、長期間交換していない場合は始動前の交換が理想的だ。冷却水やブレーキフルードもリザーバータンクで量と劣化具合を確認する。ブレーキはレバーやペダルの遊び、タッチの変化、パッド残量を点検し、軽く車体を押し引きして制動力を確かめておくと安心だ。

駆動系ではチェーンのサビや固着、張り具合を確認し、清掃と給油を実施する。ベルト車の場合も亀裂や張りを目視点検することが重要だ。さらに灯火類、ウインカー、ブレーキランプ、ホーンなど電装系の作動確認も忘れてはならない。

①バッテリーの点検

愛車のバッテリーがどこに、どのように装備されているかを知っておこう。またバッテリーの種類の確認も忘れずに。

バッテリーの始動点検は欠かせない。冬場は気温低下により内部の化学反応が鈍り、電圧が下がりやすい。さらに長期保管中は自己放電も進むため、見た目に問題がなくても性能が低下していることがある。



まずはテスターで電圧を測定し、12V車であればエンジン停止時に12.6V前後あるかを目安に確認したい。12.3V以下なら充電が必要な状態だ。



次にセル始動時の挙動をチェックする。セルモーターの回りが弱い、始動と同時にメーター表示がリセットされる、ウインカーの点滅が不安定といった症状は電圧不足のサインである。



充電器で適正に充電し、それでも電圧が安定しない場合は寿命と判断して交換を検討する。



加えて、端子の緩みや腐食、白い粉状のサビの発生も点検ポイントだ。接触不良は始動不良の原因となるため、清掃後に確実に締め付ける。



液式バッテリーの場合は電解液量の確認も忘れずに行うこと。

春の一発始動を実現するためには、事前の丁寧なチェックが快適にバイクシーズンを楽しむためには重要だ。

バッテリーを取り外す際は必ずマイナス端子（黒）から外すようにする。逆に取り付ける際はプラス端子（赤）から。

バッテリーテスターなどを使用すればバッテリーの状態が分かりやすいので、使ってみよう。

②タイヤの空気圧、亀裂がないかをチェック

空気圧チェックは電動エアポンプを使用すればラクだ。空気圧が低い場合は空気を入れることもできる。

タイヤのチェックも忘れずに行っておきたい。まず確認すべきは空気圧。冬の間に自然低下していることが多いため、指定空気圧に正確に調整する。



次にトレッド面の溝の残量や偏摩耗、異物の刺さりを点検し、サイドウォールにひび割れや硬化がないかも確認する。



長期保管でフラットスポットが出ていないかも重要だ。異常があれば早めに交換を検討し、安全なグリップ性能を確保したい。

タイヤの溝の残量もチェックしておく。減っている場合は交換するようにしよう。

③ガソリン（燃料）とエンジンオイルの劣化をチェック

エンジンオイルを注入する箇所にはキャップがついているが、ゲージはついていない車両が多い。

燃料（ガソリン）とオイルの状態確認も重要なポイント。まずガソリンは長期保管で劣化しやすく、揮発成分が抜けると始動性が悪化する。異臭や変色があれば新しい燃料へ入れ替えたい。タンク内のサビや水分混入も点検ポイントだ。



エンジンオイルは量と汚れを確認し、半年以上交換していない場合は始動前の交換が理想的。乳化や極端な黒ずみがあれば早めの交換でエンジン保護につなげたい。

オイル量をチェックする窓がどんな車両にもあるので、ここで量と色などをチェックするのもお忘れなく。

④ブレーキと駆動系のチェック

ブレーキフルードが減っているということは、パッドが減っている証拠だ（漏れている可能性もあり）。

ブレーキと駆動系の点検も安全確保の要となる。まずブレーキはレバーやペダルの遊び、タッチの変化を確認し、フルード量とにじみの有無をチェック。パッド残量やディスクの摩耗も見逃せない。車体を押し引きして制動力を確かめると安心だ。



駆動系ではチェーンのサビや固着、張り具合を点検し、清掃と給油を実施。スプロケットの摩耗も確認し、滑らかな動きを取り戻してから走り出したい。

チェーン周りのチェックも重要。スプロケットが尖っていたらチェーンとともに交換するようにしたい。

⑤灯火類、その他をチェック

ヘッドライトは切れていても日中は気づきにくいので、出発前に点検するようにしよう。

ヘッドライトのハイ・ロー、テールランプ、ブレーキランプ、ウインカーが確実に点灯・点滅するかをチェックする。レンズの曇りや球切れ、配線の緩みも確認したい。



あわせてホーンの作動、メーター表示の異常の有無も点検項目だ。ミラーの緩みや可動部の固着、各ボルトの増し締めも行い、安心して走り出せる状態を整えておきたい。



また、冷却水（水冷車）の 漏れや不足がないかも確認しよう。

意外と気づきにくいのがテールランプが切れていること。ブレーキレバーなどを握ってみて確認しよう。

⑥最終確認

すべての点検が終了して走り出す際は、各部をチェックしながらゆっくりと走るようにしよう。

一通りのチェックが終わったとしてもいきなり全開走行で走り出すのは避けよう。まずはエンジンを始動し、アイドリングの安定性、異音、異臭、白煙の有無を観察する。



十分に暖機した後は、いきなり高回転まで回さず、低速域で慎重に試走するのが基本だ。ブレーキやサスペンションの感触を確かめながら徐々にペースを上げていく。タイヤも温めてやるのが良いだろう。



ひとつひとつの点検を丁寧に行うことが、春のツーリングを安全かつ快適に楽しむための第一歩となる。