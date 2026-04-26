『あんさんぶるスターズ！！』より、ライカ「ボクはキャンディポット」が配信開始！

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大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』から、ESアイドルソング Solo -Bright me up!!-シリーズのライカ「ボクはキャンディポット」がフルサイズで配信開始となった。

少しずつ自信が増えていく様子をポップな曲調に乗せて表現した楽曲に乞うご期待！

●配信情報

あんさんぶるスターズ！！ ESアイドルソング Solo -Bright me up!!-

ライカ

「ボクはキャンディポット」

2026年4月25日（土）配信開始

配信リンクはこちら

https://bio.to/HxqNDC

＜収録内容＞

01.ボクはキャンディポット

02.ボクはキャンディポット (Instrumental)

作詞：こだま さおり

作曲 / 編曲：本田 正樹 (Dream Monster)

歌：ライカ (CV：照井 悠希)

(C) 2014-2019 Happy Elements K.K

関連リンク

『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト

https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/