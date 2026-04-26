◆第５２回クイーンエリザベス２世カップ（４月２６日、香港・シャティン競馬場・芝２０００メートル、良）

春の香港中距離王決定戦が８頭立てで行われ、海外初挑戦の３頭の日本馬が出走したが、勝利を飾ることはできなかった。

クリストフ・ルメール騎手が騎乗したマスカレードボール（牡４歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ドゥラメンテ）は最高方から追い込むも２着。ジェイソン・コレット騎手＝ニュージーランド出身、豪州拠点＝が騎乗したジョバンニ（牡４歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父エピファネイア）は５着。ジョアン・モレイラ騎手が騎乗したジューンテイク（牡５歳、栗東・武英智厩舎、父キズナ）は８着だった。

同レースは過去に２００２年、０３年エイシンプレストンが連覇。その後は１２年ルーラーシップ、１７年ネオリアリズム、１９年ラヴズオンリーユー、昨年にタスティエーラが勝利を挙げていた。

勝ったのはジェームズ・マクドナルド騎手＝ニュージーランド＝が騎乗した地元の英雄、ロマンチックウォリアー（セン８歳、香港・ダニー・シャム厩舎、父アクラメイション）が勝利し、１４度目のＧ１勝利を飾った。３連覇した２２〜２４年に続く当レース４勝目となった。

手塚久調教師（マスカレードボール＝２着）「もうちょっとでしたね。すごい我慢してくれて日本にいるときよりもテンションも上がらずに、パシュファイヤーを着けなくてもしっかり歩いてくれたのは収穫だったです。レースは計画通りではなかったけど、ああなってもおかしくないなと思ってました。ゲート入りが先で待たされる時間が長くて、１歩目が遅くなりました。もう少し向こう正面で流れてくれれば、変わった結果になったのかなと思います。リズム良く運んで折り合いも問題なかったし、内容としては悪くないと思っています。先頭とは離れていたけど、あわよくば差し切ってほしいと思っていましたけど、強い馬が前にいましたね。

過程をふまえるとよく走ってくれたと思いますし、そのあたりをケアして行きたいと思います。勝ちたかったですけど今後につながると思うし、内容からパフォーマンスは本物だなと思ったのですごく良かったです。いつの日かリベンジしたい。どこになるかわからないけど、また戦ってみたい相手だと思います」

武英調教師（ジューンテイク＝８着）「悔しい結果になりました。ベストコンディションでこれましたし、この子の競馬ができればと思っていたんですけど。レース前はモレイラジョッキーも『前の方に行ければ』と話していたんですけど、スタートが遅くて後ろの方になって。ヨーイドンになるとあの子の走りはできないですね。もっと力を出し切れたら良かったなと思ったんですけど。まだ５歳で若い馬ですし、この経験が今後につながるように信じていますし、また日本に帰っていい競馬ができるように頑張っていきたいと思います」