般若心経はなぜ262文字？玄奘訳との違いや日本で広まった歴史をわかりやすく解説

２６２文字の小さな大経典

般若心経の日本伝来｜道昭が持ち帰った「小さな大経典」の始まり

般若心経がわが国に伝わった時期は、明確にはわかっていませんが、唐に渡って玄奘に師事し、660年に帰国した法相宗（ほっそうしゅう）の僧、道昭（どうしょう）が持ち帰った可能性が高いとされています。

以来、わが国でも、般若心経の研究が盛んになっていきました。

時代が下って江戸時代になると、字の読めない庶民でも般若心経を唱えられるようにと「絵心経」というものもできました。

「釜」の絵を逆さに書いて「まか」と読ませるなど、絵で読みかたを記した般若心経です。

ユーモラスな江戸庶民のセンスとともに、字が読めなくても、尊い仏の教えに触れようとした庶民の心情が伝わってきます。

260文字と262文字の謎｜玄奘訳と「流布本」の決定的な違いとは？ 「一切」の一文字が加わった背景と流布本の広がり

実は、わが国に広まった般若心経は、玄奘訳を基本としながらも一部が違う「流布（るふ） 本」といわれるものです。

流布本には、玄奘訳にない「一切」の文字が入っています。

そのため、２６０文字の玄奘訳に対し、流布本は２６２文字（本文）です。

最後の「掲諦、掲諦…」の表記も、玄奘訳は「掲帝、掲帝、波羅掲帝…」ですが、そのままの表記の流布本はなく、しかも「羯諦」「波羅」など多様な表記と組み合わせが見られます（本書での漢字表記と読みかたは真言宗智山派に伝わるものです）。

多様な流布本が登場したのも、それだけ般若心経が「小さな大経典」として広まり、親しまれたことの証（あかし）といえるでしょう。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 般若心経』

著：宮坂宥洪 日本文芸社刊

執筆者プロフィール

真言宗の僧、仏教学者。1950年、長野県岡谷市生まれ。高野山大学仏教学科卒。名古屋大学大学院在学中、文部省国際交流制度でインド・プネー大学に留学し、哲学博士の学位取得。岡谷市の真言宗智山派照光寺住職。