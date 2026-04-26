2026年4月27日、古都・奈良に世界が注目する新スポット「奈良監獄ミュージアム by 星野リゾート」が誕生します。

舞台は、明治の五大監獄で唯一現存する重要文化財「旧奈良監獄」。星野リゾートが手掛ける初のミュージアムとして、保存改修が進められてきました。コンセプトは「美しき監獄からの問いかけ」。単なる歴史展示ではなく、建築美とアートが融合し、現代の「自由」を再定義する体験型施設です。

本記事では、ハヴィランド・システムの全貌や予約方法、ここでしか味わえない監獄グルメまで、旅の計画に役立つ情報を凝縮してお届けします。

建築美に圧倒「ハヴィランド・システム」の機能と意匠

「ハヴィランド・システム」

1908年（明治41年）、日本の司法近代化の象徴として誕生した「旧奈良監獄」。設計を手掛けた山下啓次郎氏によるこの建物は、イギリス積みの赤レンガ壁が美しい、重厚感あふれる意匠が特徴です。

最大の見どころは、中央の見張台から放射状に舎房が伸びる「ハヴィランド・システム」。効率的な監視と人権への配慮を両立させた当時の先進技術を間近に体感できます。

「保存エリア」第三寮

「保存エリア」となる第三寮では、96室の独居房が連なり、高い窓から差し込む光や重厚な木製扉の鍵など、監獄特有の張り詰めた空気感を肌で感じることができます。

3つの棟を巡りながら自分へ問いかけ

展示エリアはA・B・Cの3つの棟に分かれており、それぞれ異なる視点で監獄を掘り下げます。

展示エリア【A棟】「歴史と建築」

8つの展示室が連なり、奈良監獄の歩みを日本の行政制度とともに紹介するA棟

設計者の山下啓次郎氏の足跡や中央看守所から全容を見渡す構造、当時の先進技術が集結した構造を紐解く、1/420の再現模型を展示。当時の資料を通じ、受刑者自らがレンガを積み上げて築いた壮大な建設プロジェクトの歩みを学びます。

展示エリア【B棟】「規律と暮らし」

受刑者の日常から「自由」を問う展示エリア

「規律」「食事」「衛生」「作業」「更生」「お金」「自由」７つのテーマで受刑者の日常をグラフィカルに紹介。厳格なルールに縛られた暮らしを知ることで、現代を生きる私たちの「自由」を捉え直すきっかけを与えてくれます。

展示エリア【C棟】「監獄とアート」

「5組のアーティスト」による「5つのアート作品」

花輪和一の服役体験に基づく代表作「刑務所の中」をはじめとする5組のアーティストによる「5つのアート作品」や、ボールペン1本で描かれた緻密なアートなど受刑者による創意工夫にあふれた「刑務所アート」を展示。かつての医務所という特別な空間で、感性を激しく揺さぶる体験が待っています。

監獄グルメに舌鼓？カフェ＆ショップで余韻を楽しむ

赤レンガをモチーフにした「レンガカレーパン」

鑑賞後は、館内の「ミュージアムカフェ」で一息つくのがおすすめです。ぜひ味わいたいのが、赤レンガをモチーフにした「レンガカレーパン」。かつての少年刑務所時代に人気だったメニューを、現代風のスパイシーな味わいにアレンジした逸品です。

「ミュージアムショップ」

また、「ミュージアムショップ」では、世界的クリエイターの佐藤卓氏が選定した刑務所作業製品のギャラリーを併設。ここでしか手に入らないポストカードや雑貨などのオリジナルグッズは、奈良旅行の素敵なお土産になるはずです。

「星のや奈良監獄」は6月25日に開業！

「星のや奈良監獄」ティザー映像イメージ

ミュージアムの開館から約2ヶ月後の2026年6月25日、いよいよ宿泊施設「星のや奈良監獄」がグランドオープンを迎えます。

明治建築の意匠を色濃く残す独居房をリノベーションした客室は、高い天井や象徴的な窓など、かつての面影を活かしつつ、星野リゾートならではの洗練されたホスピタリティが融合した特別な空間です。重要文化財の重厚なレンガ造りの中に身を置き、静寂の中で一夜を過ごすという、世界でも類を見ない「知的な滞在体験」がついに始まります。

ミュージアムで歴史とアートに触れた後、そのまま「監獄の記憶」の中に泊まる。この場所でしか叶わない贅沢なひとときが、奈良の旅をより深いものにしてくれるはずです。

【参考】【予約開始】星野リゾート「星のや奈良監獄」が6月に開業！重要文化財･旧監獄をリノベした全48室スイートの情報を公開（奈良市）（※2026年2月掲載） https://tetsudo-ch.com/13021559.html

「奈良監獄ミュージアム」アクセスと概要

東大寺大仏殿（画像：Pixta）

「奈良監獄ミュージアム」は近鉄奈良駅か、JR奈良駅からバスでアクセスできます。開館当日から直通バスを運行しており「JR奈良駅」西口11番乗り場、もしくは「近鉄奈良駅」2番乗り場から利用が可能。「奈良監獄ミュージアム前」 で入口前までアクセスできます。

直通バスの運行時間外は、路線バスを利用しましょう。「JR奈良駅」西口11番か「近鉄奈良駅から青山住宅行は2番、州見台八丁目行は21番に乗車。いずれも「般若寺」バス停から徒歩約10分です。

「奈良監獄ミュージアム」は世界遺産「古都奈良の文化財」のひとつ「東大寺」が徒歩圏内。旅行中に他の観光スポットと合わせて訪れやすい立地です。

開館時間： 9:00〜17:00（最終入館 16:00）

定休日： なし

料金： 大人 2,500円〜（税込）

※公式サイトからの事前予約が推奨

100年の時を経て、「閉じ込める場所」から「心を開放する場所」へと生まれ変わった旧奈良監獄。赤レンガの重厚な壁の向こう側には、歴史の重みと、現代アートが放つ鮮烈な問いかけが共存しています。この春、奈良を訪れるなら、東大寺の参拝とあわせて、この「未知の体験」を旅のハイライトに加えてみてはいかがでしょうか。

（画像：星野リゾート）

鉄道チャンネル編集部

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