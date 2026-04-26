米メディア報道

レッドソックスが25日（日本時間26日）、解任するアレックス・コーラ監督に代わり、チャド・トレイシーが暫定監督に就任する見通しだと複数の米メディアが報じた。この日、球団はアレックス・コーラ監督の電撃解任。名門球団が下した決断をメディアは一斉に報じていた。

今季、3Aのレッドソックス監督を務めていたトレイシーに白羽の矢が立ったようだ。米全国紙「USAトゥデイ」のボブ・ナイテンゲール記者が自身のX（旧ツイッター）を更新。「チャド・トレイシーがレッドソックスの暫定監督、チャド・エパーソンが暫定三塁コーチを務め、（3A打撃コーチの）コリン・ヘスラーがレッドソックスの打撃コーチの1人として活動する」と、新たな首脳陣に言及した。

コーラ監督の解任に関しては、米スポーツ局「ESPN」のジェフ・パッサン記者の投稿をきっかけに一気に広まった。同記者は「レッドソックスはアレックス・コーラ監督とピーター・ファッツェ打撃コーチ、カイル・ハドソン・ベンチコーチ、ディロン・ローソン打撃アシスタントコーチ、ジョー・クローニン打撃戦略コーチのコーチ陣5名を解任した。ジェイソン・バリテック作戦コーチ兼失点防止コーチは配置転換された」と伝えていた。

25日（同26日）、敵地でのオリオールズ戦に17-1と大勝したが、勝率.370で最下位に低迷。監督交代の荒療治は、果たして吉と出るだろうか。（Full-Count編集部）