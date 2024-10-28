SixTONESの松村北斗（30）がドラマに単独初主演する。7月期の日本テレビ「告白―25年目の秘密―」（土曜後9・00）で一人の女性を25年間思い続けている男性を演じる。純愛にも狂気にも思える人物像に「どう捉えて見ていくかで感じ方が変わる作品。皆さんの受け取り方が楽しみ」と呼びかけた。

愛と執着のはざまを描くオリジナルのラブサスペンス。脚本は6年前に松村も出演したNHKBSプレミアム「一億円のさようなら」などを手がけた渡邉真子氏が務める。

主人公は子供時代に出会った少女に思いを寄せ、気づかれないように距離を取って長年見守り続ける。その裏には、25年前に起きた事件に関わる秘密が関係していた。沈黙を破り2人が接点を持った日から物語が動き始める。

松村は今年の日本アカデミー賞で優秀主演男優賞と助演男優賞をダブル受賞。今月に配信され話題となっているネットフリックス「九条の大罪」でも、型破りな弁護士の下で働く正義感の強い弁護士を好演し、大きな反響を呼んでいる。

今作について「繊細で絶妙なスリリングさが魅力」とアピールした。デビュー6周年イヤーを迎えて勢いを増すグループに呼応するように、満を持してドラマ単独初主演を果たす俳優・松村の進化も止まらなさそうだ。