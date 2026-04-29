AKB48メンバーでタレントの高橋みなみ（35）が28日放送の日本テレビバラエティー『上田と女がDEEPに吠える夜』（後11：59）に出演。AKB48卒業後に襲われた“燃え尽き症候群”の症状について語った。【写真】15歳年上夫と“密着”夫婦ショット公開の高橋みなみこの日番組では「燃え尽き症候群を語る夜」と題してトークを展開する中、高橋は「11年くらい在籍したグループを卒業するとなって、達成感だったり、開放感みたいな