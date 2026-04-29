アメリカのホワイトハウスは28日、トランプ大統領とイギリスのチャールズ国王が並んで立つ写真を「X」に投稿し、「TWO KINGS」＝「2人の王」と書き込みました。ホワイトハウスがトランプ大統領を「王」と呼んだかたちですが、アメリカでは憲法で「どんな貴族の称号も合衆国によって授与されてはならない」と定められています。ホワイトハウスは去年2月にも、トランプ大統領が王冠を被るイラストに「国王万歳」とのメッセージ