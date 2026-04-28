“ごくフツー”の通勤形客車なのに…アメリカとカナダ、メキシコの3か国が共同開催する国際サッカー連盟（FIFA）のワールドカップ（W杯）が2026年6月11日に開幕します。開催地の一つであるアメリカ東部ニューヨーク都市圏では、ニューヨーク中心部の島・マンハッタンから近郊の競技場までの列車の大人往復運賃が「150ドル」、1ドル＝160円（以下同）で2万4000円という高額に設定されました。【ここが往復2.4万円!?】ニューヨーク