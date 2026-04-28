興行通信社は4月24日から26日の全国映画動員ランキングトップ10を発表。世界中で大ヒットしている『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（以下、『ザ・スーパーマリオ』）が初登場で1位を獲得。人気劇場版シリーズの最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は公開3週目にして、トップの座を譲る形になった。【写真】『名探偵コナン』昨年公開作品と最新作の興収推移比較！昨年比で2割程度の日も平日の興収が苦戦して