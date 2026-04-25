ご飯を全然食べてくれなくなったコーギーさん。心配で仕方がなかった女の子が見せた思った以上に微笑ましい『工夫』が話題になっているのです。

思わず笑顔になること間違いなし、家族の愛情が詰まったその光景は記事執筆時点で10万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなりました。

【写真：ご飯を食べない犬→心配した娘が『一工夫』してくれて…愛情が詰まった『フード文字』】

ご飯を食べてくれない犬→心配した女の子が…

Xアカウント『@komachiaya_』に投稿されたのは、コーギー「こまち」ちゃんのお姿。

まだこまちちゃんがパピーだった頃、全然ご飯を食べてくれない時期があったのだそう。

思った以上に『微笑ましい工夫』に反響

何とか食べてくれるようにと試行錯誤を繰り返すなかで、飼い主さんと同じように心配していた娘さんが可愛くて微笑ましい『工夫』を見せてくれたのだといいます。

『ごはんはいりません』『それはたべません』なんて言うかのようにゴロンと寝転がり、ご飯ストライキに徹していたというこまちちゃん。

その隣には…カリカリフードで作られたメッセージが添えられていたのだそう。

『こまち ごはんたべて』

という、ストレートかつ切実な願いがヒシヒシと伝わってくるフード文字。娘さんが一粒一粒、こまちちゃんが食べてくれるように…と、並べたというその光景は微笑ましく、愛情に溢れたものだったのだとか。

家族の切実な願い、愛情が添えられたその光景は多くのユーザーをほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「優しい娘さんですね」「心配するフード文字泣けてくる」「娘さんと一緒に育っているんですね」「いい思い出ですね」など多くのコメントが寄せられています。

立派に成長された現在のお姿も

5歳を迎えたこまちちゃんは、飼い主さんに『食欲おばけ』なんて言われてしまうほど食欲旺盛で立派なレディーへと成長しています。

こまちちゃんの『チーズ蒸しパンの妖精』という肩書きに恥じない暮らしぶりは、多くのユーザーにコーギーの魅力やたくさんの癒しを発信し続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@komachiaya_」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。