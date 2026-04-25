「プロレス・マリーゴールド」（２５日、後楽園ホール）

エースの林下詩美（２７）が、５月２３日の大田区総合体育館大会を最後に退団することを電撃発表した。メインで行われたワールド選手権試合で王者の青野未来（３５）に敗れた後、リング上でのマイクで「私はこのマリーゴールドを退団します。今負けたからってわけではない。ずっと前から決めていて、会社とも話をしていた」と表明。会場が騒然となる中、対戦相手の青野や他の所属レスラーたちは涙を浮かべた。旗揚げメンバーとしてはジュリア、ＭＩＲＡＩ、高橋奈七永らに続き、２年間けん引してきた主力エースの離脱に激震が走った。

林下は古巣スターダムを退団後、２４年５月の旗揚げからマリーゴールドに所属選手として参加。団体最高峰のワールド王者にも輝いた。「旗揚げに参加することができて、数々の選手と出会った。リング上はこんなにかっこよくですごいのに私は人見知りだが、みんなが話しかけてくれるから友達、妹、娘みたいな子もたくさんできた。悲しいお別れは好きじゃない。他の選手は残りの期間に楽しい思い出をつくるとか入らないので、少しでも林下詩美に食ってかかってください」と呼びかけた。

バックステージでもすがすがしい表情で退団の真意を語り、「ネガティブな気持ちではなく、前向きな気持ち。いろんな人と試合する中で、下の子（若手や後輩）の成長が喜びだったが、まだまだ自分も頑張りたい。もっともっと上に行きたい。プロレスラー林下詩美を足したいという気持ちがあって決めました」と説明。昨年の年末頃から考えていたといい、「マリーゴールド内で青野未来がＭＶＰで自分が敢闘賞で悔しくて、まだまだ自分がという気持ちがあるんだなと気付いた」と明かした。

退団後の進路については「描いてないこともないが、自分は考えると一直線になってしまうので、今はマリーゴールドでの残りの時間しか考えないようにしている」と話すにとどめ、「ファンの方には裏切られたと感じる方もいるかもしれないが、自分の道を行きたい」と理解を求めた。

◆林下詩美（はやしした・うたみ）１９９８年９月１４日、鹿児島県奄美市出身。ビッグダディこと林下清志の三女で、１８年８月にスターダムでデビュー。頭角を現し、２０年１１月に最高峰のワールド王座を初戴冠した。２１年には女子プロレス大賞を受賞。２４年３月でスターダムを退団し、４月にマリーゴールドに入団。５月の旗揚げ戦から出場し、新団体のエースとしてワールド・オブ・マリーゴールド第２代王者に輝いた。フィニッシュ技はハイジャックＢＴボムなど。１６６センチ、７５キロ。