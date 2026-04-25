希少樹木が並ぶ圧巻の庭時間！ BSサポート「Kayu style Botaniqa Atelier」

記事ポイント 群馬県邑楽郡千代田町に植栽専門大型プロショップ「Kayu style Botaniqa Atelier」が2026年5月2日にグランドオープン約30,000m2の敷地に約500種・20,000本の植物を展示販売、海外希少樹木の直輸入にも対応卸販売から一般小売、外構植栽デザイン、商業施設緑化プロデュースまでワンストップで展開 群馬県邑楽郡千代田町に植栽専門大型プロショップ「Kayu style Botaniqa Atelier」が2026年5月2日にグランドオープン約30,000m2の敷地に約500種・20,000本の植物を展示販売、海外希少樹木の直輸入にも対応卸販売から一般小売、外構植栽デザイン、商業施設緑化プロデュースまでワンストップで展開

群馬県邑楽郡千代田町「植木の里」に、植栽専門大型プロショップ「Kayu style Botaniqa Atelier」が2026年5月2日(土)にグランドオープン。

風に揺れる葉姿や、幹のごつごつとした表情までじっくり見比べられる大型拠点です。

海外から直輸入した希少樹木を含む約500種・20,000本を扱い、卸販売と一般販売の両方に対応します。

BSサポート「Kayu style Botaniqa Atelier」





名称：Kayu style Botaniqa Atelier(カユスタイル ボタニカ アトリエ)オープン日：2026年5月2日(土)営業時間：10:00〜17:00営業日：土日祝、平日は予約制(火曜定休日)敷地面積：約3ha(約30,000m2)駐車場：無料駐車場あり運営会社：株式会社BSサポート

運営するBSサポートは、土木事業部、解体事業部、住宅事業部、家具事業部の4事業を軸に展開する群馬県邑楽郡の総合建設業です。

再整備した植栽農園を大型ショップとして生まれ変わらせた新事業。

国内では出会いにくい希少樹木から定番の植栽まで、広々とした敷地で比較しながら選べます。

広大な展示販売





東京ドームグラウンドの2倍以上にあたる約30,000m2の敷地に、約500種・20,000本の植物を展示販売。

ねじれた幹の力強さや、葉の色の深みまで現地で確かめられる売り場です。

ヨーロッパ、オーストラリア、アメリカなどから直輸入した植物もそろい、植栽関連業者や建築設計事務所への卸販売に加え、一般客への販売にも対応します。

海外での直接買い付け





社長自らがヨーロッパや東南アジアなどへ足を運び、状態の良い植物を選定して直接輸入。

オリーブの古木やユッカ・ロストラータなど、量感のある樹形やシャープな葉姿をもつ樹木も取り扱います。

現地で見極めた希少植物を、日本の庭や商業空間に取り入れられる体制です。

自社での生産管理





輸入した植物は、日本の環境に合わせるための根付けから種苗、出荷までを自社で一貫管理。

夏と冬の寒暖差が大きい群馬の気候を生かし、耐暑性や耐寒性を数年かけてチェックしています。

見た目の美しさだけでなく、育てやすさや環境へのなじみやすさにも配慮した管理体制です。

空間デザイン提案





対応内容：一般住宅の外構植栽デザイン、ホテル・レストラン・オフィスなど商業施設の緑化植栽提案連携ブランド：自社オリジナルガーデン家具ブランド「Kayu style」

希少植物とガーデン家具を組み合わせ、庭やテラスをトータルで演出できる提案力。

葉の広がりや木陰の落ち方、家具との色合わせまで想像しやすい空間づくりです。

ボタニカアドバイザーが常駐し、植物の説明だけでなく植栽外構デザインの相談にも応じます。

施工までの一貫対応





BSサポートの土木、解体、住宅、家具の各事業部のノウハウを生かし、空間デザイン提案から施工工事、管理までワンストップで対応。

植えるだけで終わらず、敷地全体の印象を整えたい人に向く体制です。

一般住宅から商業施設まで、用途に合わせた植栽計画を相談できます。

オープン記念プレゼント





対象期間：2026年5月2日(土)〜5月10日(日)内容：Kayu styleオリジナルトートバッグ＆ボールペン対象：先着50名

グランドオープンを記念した数量限定ノベルティ。

先着50名への配布で、なくなり次第終了します。

「Kayu style Botaniqa Atelier」は、植物販売にとどまらず、空間提案や施工まで視野に入れた大型プロショップです。

幹肌の表情や葉の重なり、庭に置いたときの景色まで思い描きながら選びたい人にぴったりの新拠点。

群馬県邑楽郡千代田町で始まる、希少樹木との新しい出会いの場です。

「Kayu style Botaniqa Atelier」の紹介でした。

よくある質問

Q. Kayu style Botaniqa Atelierはいつオープンしますか？

A. 2026年5月2日(土)にグランドオープンします。

Q. どのような植物を扱っていますか？

A. 海外から直輸入した希少樹木を含む約500種・20,000本の植物を取り扱います。

Q. 一般客でも利用できますか？

A. はい。

植栽関連業者や建築設計事務所への卸販売に加え、植栽にこだわる一般客への販売にも対応します。

Q. 平日に来店したい場合はどうすればいいですか？

A. 平日は予約制での営業です。

土日祝は10:00〜17:00で営業し、火曜は定休日です。

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