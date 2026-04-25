コメディアンの加藤茶さん（83）の妻で、タレントの加藤綾菜さん（38）が2026年4月14日、自身のインスタグラムを更新。誕生日を迎えたことを報告した。2人は、綾菜さんが23歳だった2011年、加藤茶さんとは45歳という年齢差で結婚した。

「明るく元気にまた一年頑張ります」

綾菜さんは、「誕生日でした！」といい、加藤茶さんとの2ショットを含む14枚の写真を投稿し、「ついに...３８歳」とつづった。

「カトちゃんと出会い１７年」「カトちゃん＆親友達に連日祝って頂き感謝感激です」といい、「そして応援してくださっている皆様にも心から感謝しております」と語った。最後に、「明るく元気にまた一年頑張ります」と締めくくった。

インスタグラムに投稿された写真では、綾菜さんはブラウンの長袖ニットに黒のデニムを着用。頭には大きなつばの青い帽子をかぶっている。加藤茶さんはネイビーのジップジャケットを着た。夫婦で並び、笑顔の2ショットを披露した。

この投稿には「豪華なお祝いすごい」「素敵な歳にしてください」「幸せになってね！」「素敵なおふたりいつまでもお幸せに」「なんてステキなご夫婦でしょう」といったコメントが寄せられていた。