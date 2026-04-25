「シャワー代の節約になる」と、息子が月「1万円」のジムに通っています。一人暮らしの場合、自宅でお風呂に入るより本当にお得なのでしょうか？

「シャワー15分間」にかかる費用

シャワーを浴びる際には、水道代とガス代がかかります。

水道代は「水道水1リットルあたりの料金×水道の使用量」で計算しましょう。東京都水道局によると、シャワーを3分間流しっぱなしにした場合、水道の使用量は約36リットルとなっています。

仮に、1回のシャワーにかかる時間を15分間とした場合、約180リットルの水を使用することになります。

水1リットルあたりの料金を0.24円とすると、約180リットルの水を使用した場合の水道代は約43円です。ガス代は「上昇させる温度×水量÷（発熱量×熱効率）×ガス代単価」で算出します。

上昇させる温度はもともとの水道水の温度によるため、都庁付近における4月の水道水の平均水温である14.1度から40度まで上昇させた場合のガス代を計算してみましょう。そのほかの条件は、次の通りとします。



・熱効率80％

・発熱量1万751キロカロリー

・ガス代単価156.38円（東京ガスB表「26年5月検針分」より）

25.9度×180リットル÷（1万751キロカロリー×80％）×156.38円＝約85円

水道代とあわせると、約128円（43円＋85円）の費用がかかります。

従って、毎日15分間ずつシャワーを浴びた場合は、1ヶ月（30日）で約3800円がかかるでしょう。



月1万円のジムでシャワーを済ませた場合の節約効果

今回は「シャワー代が月1万円の会費に含まれているジムを利用した場合、いくら節約になるか？」ということですが、シャワーを自宅で済ませた場合は月約3800円で済むため、月1万円のジムの会費の元は取れるとは言い切れません。

ただし、シャワーをジムで済ませた場合に節約できる費用は、水道代とガス代だけではありません。

例えば、浴室を使用する際の照明やドライヤーにかかる電気代、シャンプーやボディーソープなどが完備されているジムであれば、それらの費用もかからずに済みます。

ジムに通うことの本来の目的は「健康維持」や「運動の習慣化」です。その目的を果たしつつ、自宅でシャワーを浴びた場合にかかるはずだった月約3800円のガス代や水道代を節約できることに、魅力を感じる人もいるでしょう。



ジムのシャワーを利用するメリットとデメリット

通っているジムのシャワーを利用するメリットは、水道光熱費を節約できること以外にも、次のような点が考えられます。



・リフレッシュになる

・こまめなお風呂掃除をしなくて済む

・運動を習慣化できる

また、お風呂がない物件で暮らして家賃をおさえることも可能でしょう。その反面、ジムは知らない人の出入りがあることや、着替えやタオルなどを持参するため、荷物が増えてしまうことなどはデメリットといえます。



「シャワー15分間」で月約3800円かかる可能性があるため、ジムでシャワーを浴びることでその分を節約できると考えられる

今回の試算では、シャワーを15分間浴びた場合にかかる水道代とガス代の合計を約128円とした場合、1ヶ月で約3800円の費用がかかる計算になります。

月1万円のジムの会費の元は全て取れませんが、自宅で浴びるはずだったシャワーにかかる水道代やガス代、電気代がかからずに済むため、3800円前後を節約できる可能性はあります。

ジムのシャワーを利用することでお風呂掃除をしなくて済むなどのメリットもありますが、荷物が増えることなどのデメリットもあるため、その点も踏まえて検討してみるとよいでしょう。



出典

東京都水道局 よくある質問 もっと知りたい「水道」のこと 質問；一人1日どのくらいの水を使うのですか。

東京都水道局 水質に関するトピック 水道水の水温 1都庁付近の水道水の水温

東京ガス株式会社 ガス料金表 東京地区等 一般料金等 一般料金B表 26年5月検針分

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー