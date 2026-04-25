Photo: 田中宏和

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

“カーステレオの音、なんかこもってない？” その物足りなさ、電源のせいかもしれません。

走行ノイズの影響を強く受けるカーステレオ。音がなんとなくこもって聴こえたり低音がぼやけて迫力に欠ける気がするとき、カーバッテリーからの電源供給の不安定さが原因になっている可能性があります。

そんな悩みや燃費の改善が期待でき、音の安定感やクリアさに奥深さを与えてくれるのが今回ご紹介する「TsudaISMカーキャパシタ」です。

“音のゆがみ” の一因は、パワーソースの不足

Photo: 田中宏和

音響に詳しい人ならご存知のとおり、音のゆがみや雑音が気になるときまず疑うべきはパワーソースです。スタジオ機器やライブ音響システムを組む際に、電源を安定化させるための装置は欠かすことができません。

ガソリンエンジン車の場合、もともと点火プラグを安定的にスパークさせる必要があるため、カーバッテリーが電源安定化の役割を担っています。とはいえ、エアコンや他の車載機器と同時に電力を使うタイミングで電圧が乱れ、それが音質に影響することもあるのです。

車種によっても求められる対策は異なりますが、基本的には大容量のバッテリーに買い替えるのがベストな選択。でも、消耗品であるバッテリーを高価な物に変えるのは、ちょっと抵抗感がありますよね。

「TsudaISMカーキャパシタ」を使ってみた

Photo: 田中宏和

前置きが長くなってしまいましたが、今回サンプルをお借りした「TsudaISMカーキャパシタ」は、電工の匠・津田昌弘氏が10年以上の設計期間と100回以上の改良を経て完成させたという電源安定化装置。

ユーザーから、“低音に迫力が出た” “高音が澄んで聴こえるようになった” いう声が多く届いているというプロダクトについて実際に試してみました。

自動車の電源安定化装置：TsudaISMカーキャパシタ 24,000円 【数量限定20％OFF】TsudaISMカーキャパシタ 1点 商品をチェックする

取り付けはカンタン、バッテリー端子につなぐだけ

Photo: 田中宏和

「TsudaISMカーキャパシタ」は、カーバッテリーの端子に接続するだけなので、車の軽整備をこなせる人ならカンタンに取り付け可能です。

電装品のメモリーがリセットされると困る場合は、市販のメモリーバックアップを用意しておくこと。マイナス端子（アース）から先に接続し、うっかりスパークを飛ばさないように絶縁に気をつけておくこと。この2点に注意して作業しましょう。

Photo: 田中宏和

しっかり端子のナットを締め付けたら、ホームセンターなどで入手した汎用ステーを使って、収まりのいいスペースに固定すれば作業完了です。

手軽に試せる、音質改善の入り口として

Photo: 田中宏和

正直なところ、私の愛車はもともとコンディションが良かったこともあり、「TsudaISMカーキャパシタ」取り付け直後に“劇的な変化”という魔法のような体験をしたわけではありませんでした。が、このデバイスの本領は、むしろ「プラスアルファの余裕」を生み出してくれる点にありそう。

Photo: 田中宏和

例えば、夏場にエアコンをフル稼働させながら、走行音に負けないようオーディオのボリュームを上げるようなクルマにとって負荷の大きい場面。そんな時こそ、複数のコンデンサを組み合わせた「TsudaISMカーキャパシタ」独自の設計が電源の「あと一歩」の踏ん張りを支え、パフォーマンスの低下を静かに防いでくれるはず。

ふとした瞬間に「そういえば、いつもより音域が豊かになった気がする」と気づくような、日常の質を底上げしたい音楽好き・クルマ好きのためのプロダクトかもしれません。条件が重なるほど、その恩恵をじわじわと実感できることでしょう。

Photo: 田中宏和

燃費についても、短期間では数字に表れにくいものの、アクセルのオンオフが多い市街地やストップ＆ゴーを繰り返す営業車などでは、電源の安定化が効率的な走りをサポートしてくれる大きな強みになりそうだと感じました。

長期間じっくりと付き合うことで、愛車のポテンシャルを最大限に引き出してくれる、そんな頼もしい存在だと言えそうです。

Photo: 田中宏和

特別な工具や専門知識は必要なく、手軽に取り付け可能な「TsudaISMカーキャパシタ」。スピーカーの買い替えやデッドニング施工など、本格的なカーオーディオ改善に踏み出す前にまずは試してみて欲しいアイテムです。

現在、おトクな割引販売を実施中ですので、気になる人は以下のリンク先で詳細をチェックしてみてください！

自動車の電源安定化装置：TsudaISMカーキャパシタ 24,000円 【数量限定20％OFF】TsudaISMカーキャパシタ 1点 商品をチェックする

【初めての方限定】先着100名｜500円OFFウェルカムクーポン 配布枚数：先着100枚（期間中1人1回まで使用可能） クーポン利用期限：2026年4月30日（木）23:59 クーポン金額：500円OFF ※お一人様1回限りです。 ※初回限定クーポンは、CoSTORYで初めてご購入いただく方のみが対象です。 ※すでにCoSTORYの会員登録をお済みの方にはさらにお得なクーポンを配布しています。4月16日配信のメールマガジンをご確認ください。 ※他のクーポンコードや割引キャンペーンとの併用はできません。 ※クーポンを利用して購入した商品をキャンセル・返品された場合、クーポンの再発行や返還はいたしかねます。 ※クーポンの換金や、第三者への譲渡・転売は固くお断りいたします。 ※限定数に達し次第、有効期間内であってもクーポンはご利用いただけなくなります。 ※上限に達し次第、本ページにて終了の旨を告知いたします。 ※本キャンペーンは予告なく内容の変更、または終了する場合がございます。予めご了承ください。

>> 自動車の電源安定化装置：TsudaISMカーキャパシタ

Photo: 田中宏和

Source: CoSTORY

本記事にて紹介する製品は、ライフコープ株式会社より製品貸し出しを受けております。