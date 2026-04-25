大人数での記念撮影に飼い主さんと参加したというゴールデンレトリバーMIXの男の子。完全に主役になってしまう、あまりにも可愛い光景が話題になっているのです。

頬が緩んでしまうこと間違いなし、素敵すぎるその光景は記事執筆時点で1004万回を超えて表示されており、34万件ものいいね、多くの反響が寄せられることとなりました。

【写真：実家にて、大人数で記念撮影→一緒に『大型犬』も参加して…あまりにも可愛い『表情』】

実家にて、大人数で記念撮影→一緒に『大型犬』も参加して…

Xアカウント『@Dipper1114』に投稿されたのは、ゴールデンレトリバーMIX「ディッパー」くんのお姿。

この日、ディッパーくんは飼い主さんと共に記念撮影に参加されたのだそう。10人を超える大人数で撮影されたそのお写真があまりにも可愛いと話題になっているのです。

完全に主役になってしまった『可愛すぎる光景』に大反響

お写真の中心、飼い主さんに支えられながら二足歩行でキリッと立たれていたというディッパーくん。

その表情はあまりにも楽しそうなもので、眩しいほどの笑顔も相まって完全に『主役』と呼ぶにふさわしいものだったといいます。

『楽しい』『嬉しい』というポジティブな感情がヒシヒシと伝わってくるかのようなディッパーくんの表情、誰よりも楽しんでいるかのようなその振る舞いは多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「ヤバい、可愛いが過ぎる」「完全に直立してて可愛い」「人間のように立ってる！」「完全に主役で草」「めちゃ可愛い」「記念撮影の主役すぎるｗ」など多くのコメントが寄せられています。

ご家族に溺愛されながら、自分らしくマイペースにのびのびと暮らすディッパーくんのお姿は、日々多くの人々に笑顔や癒しを届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@Dipper1114」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。