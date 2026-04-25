アプローチをやさしくする、アマチュアが使うべきウェッジとは！？【アプローチの新しい教科書/松吉信】

アプローチをやさしくする、アマチュアが使うべきウェッジとは

スコアをまとめるにはＳＷを使うのを緊急の場面に限定

アプローチというとスピンをかけてボールをキュキュッと止めるイメージが強いせいか、サンドウェッジを使いたがるゴルファーが多くいます。プロの中でも「アプローチは主にサンドウェッジを使う」という人が多数派ですが、実はロフト角が56度や58度のサンドウェッジは一般のゴルファーにとっては難しいクラブなのです。

クラブヘッドを上から入れていくイメージが強く、入射角が急角度になりやすい性質があります。結果的に手首を使いすぎてミスが発生しやすくなります。

それならピッチングウェッジや52度のアプローチウェッジのほうが入射角がゆるやかなので、やさしく打てて、ミスの危険性が少なくなります。これらのクラブでもスピンは十分にかかりますし、バンカー越えの場面などにも対応できます。「高く上げなくちゃ！」とサンドウェッジを持ちたくなる状況でも、よく見ればそれほど高く上げる必要のないことが多いものです。

サンドウェッジを使うのはバンカーショット以外では、グリーン周りからどうしてもボールを高く上げるときのような緊急事態のみにしましょう。サンドウェッジを使うなら、ソールが厚めでバンス角が10～12度くらいの、芝の上を滑りやすいものがお勧めです。ソールが薄めのものやバンス角の少ないものはインパクトでフェースの刃が刺さりやすいので注意が必要です。

【出典】『「左手」「右手」タイプ別で上手くなる！アプローチの新しい教科書』著者：松吉 信