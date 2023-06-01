【GEO ゴールデンウィークSALE 2026】 4月25日～5月6日 開催

ゲオストアは、「GEO ゴールデンウィークSALE 2026」を全国のゲオショップやゲオオンラインストアで4月25日から5月6日まで開催する。

本セールでは、リユース品のゲーム機やスマートフォン、タブレット、PCを特別価格で販売。Nintendo Switch 2やプレイステーション 5などの中古ゲーム機本体が2,000円引きとなるほか、「カービィのエアライダー」が4,158円、「ドラゴンクエストVII Reimagined」が4,378円となるなど、中古ゲームソフトがお得な特別価格で提供される。

中古ゲーム

・対象の中古ゲーム機本体を税別金額から2,000円引き

対象機種：Switch2、Nintendo Switch（有機ELモデル）、Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite、PS5、PS5 デジタル・エディション、PS5 Pro※同梱版・限定版も対象

・税別500円以上の中古ゲームソフト・周辺機器2点同時購入ごとに合計税抜金額から500円引き

・中古ゲームソフトの特価販売

Switch2「カービィのエアライダー」セール価格：4,158円

Switch2「ドラゴンクエストVII Reimagined」セール価格：4,378円

Switch「Pokemon LEGENDS Z-A」セール価格：3,278円

Switch「ドラゴンクエストヒーローズⅠ･II for Nintendo Switch」セール価格：4,378円

PS5「デジモンストーリー タイムストレンジャー」セール価格：3,278円

PS5「仁王3」（通常版）セール価格：4,928円

など

【GEO ゴールデンウィークSALE 2026】

セール期間：4月25日～5月6日

実施店舗：全国のゲオショップ・ゲオモバイル約1,000店舗およびゲオオンラインストア

※一部店舗ではセールを行なっていない場合や一部商品を取り扱っていない場合があります

※オンラインストアはセール内容が一部異なります

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