俳優・モデルの三吉彩花（29）さんが23日、映画『プラダを着た悪魔２』のジャパンプレミアに登場。ファッションポイントを語りました。

映画は、一流ファッション誌のカリスマ編集長・ミランダのもとで奮闘するアシスタント・アンディの成長を描く『プラダを着た悪魔』の続編。三吉さんは、映画のプレミアムゲストとしてイベントに出席しました。

前作について「自分の人生を初心に返らせてくれるような作品で、社会の中でどう生きていくかとか、自分は本当は何が好きなんだろうとか、どういうふうに人間関係を構築させていったらいいんだろうっていう人間性の部分もすごく学べるところがたくさんあって。私にとってすごく大切な作品」と語った三吉さん。

■三吉彩花、黒のスーツで登場 ファッションポイント紹介

続けて、「新しいキャストもたくさん豪華な方が出られていると思うので、皆さんの関係性だったり。あとはどんな美しいファッションが見られるのか、すごく期待しています」と明かしました。

今回、三吉さんは黒のスーツでイベントに登場。ファッションポイントを聞かれると、「一見すごくマニッシュではあるんですけど、ショートカットのシャツであったり。あとは後ろがちょっとバルーンのような丸みを帯びているジャケットになっていて、少し女性らしさというか、柔らかさみたいなものも演出している」と説明しました。