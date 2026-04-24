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最近ジム通いを始めました。

ジムと言っても出かけたついでに寄れて、着替えもそんなに気にせずできる、ウェイトトレーニング中心のジムです。

気軽に通えていいのですが、靴がどうしても荷物になってしまうのが難点。身軽に出かけたい日は断念してしまうこともありました。

靴で諦めたくない！と思い、たどり着いたのが“折りたたみができるシューズ”です。

マリンシューズならでは軽さとコンパクトさ

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海辺で履くことができるマリンシューズ。これが気軽なジム通いにピッタリだったのです。

表はメッシュ素材でとても軽くて柔らかい。通気性もいいので運動しても蒸れにくい素材です。

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底はしっかりしていて、水辺でも滑りにくい素材。ジムでマシンに乗っても安定感があります。室内ならこれくらいで十分な固さです。

折ったり丸めたりが可能な靴底

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このシューズのいちばんいいところはそのコンパクトさ。半分に折れ曲がるくらい底が柔らかいので、持ち運ぶときに小さくまとまります。くるくると丸めることも可能。

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ポーチや巾着に入れるとコンパクトの収まるのでとても持ち運びやすくなります。普通のシューズを持つより断然省スペースだし軽いから、荷物が増えてしまう感覚もあまりありません。

靴下以上靴未満の生地感

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底部分はしっかりした室内シューズくらいで、表の生地は靴下以上靴未満。

そのためランニングマシーンやダンスなど激しい動きにはもしかしたら向かないかもしれませんが、ウェイトトレーニングには問題なく使えています。

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通気性の良さは抜群で洗濯も気軽にできます。運動のときに使うものなので清潔に保てるのはうれしいですね。

気軽に持てるからジムの頻度も上がります

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普通のバッグにサッと忍ばせておけるのがとにかく助かります。靴を持っているとは思えない軽さ！

荷物が増えるから今日は諦めよう、ということがなくなり、ジムに行く頻度が上がりました。

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