バイオリニストの高嶋ちさ子（57）が、24日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜後6・50）に出演。“きれいサッパリしたい過去”を語った。

高嶋は「大学生の時に生まれて初めてエステっていうものに行って」と話し始め「顔のエステに行って、横になるんだけど、その時にお店の方から“パンツも良かったらお脱ぎになられたらお楽になりますよ”」と言われたと語った。

店員の言う「パンツ」はズボンのことだったが、高嶋は下着のパンツだと思い「私は両方脱いじゃった」という。

そのため、胸元からへそあたりまでのローブだけを着た状態で横になっていると「エステの人が来て“ぎゃ〜！”って言って」と明かすと、共演者も大笑い。元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂が「全部脱いじゃったの？だってさ、エステってって紙パンツがあるじゃん」と言うと、「顔だけだから、紙パンツも何もないじゃん」と言い、「サバンナ」高橋茂雄が「顔のエステなのに、なんでこの人脱いでいるの!?ってなったってことですよね」と確認すると「そうそうそう。パンツもパンツも脱いじゃったの。凄く恥ずかしかった」とうなずいていた。