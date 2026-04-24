スノーボード女子ビッグエアで金メダルの村瀬心椛さん

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ビッグエアで金メダル、女子スロープスタイルで銅メダルを獲得した村瀬心椛さんが24日、自身のインスタグラムを更新。22日にエスコンフィールドで行われた日本ハム−楽天の始球式を務めたことを報告した。ファンは「世界一かわいいですね！」などと話題にしている。

村瀬さんは「『モンスターエナジーDAY』始球式第1回目 日本ハムファイターズ 様からお祝いのケーキも頂きました」と報告。球団からプレゼントされたケーキを披露していた。

投稿では、自身がグラウンドに向かう様子なども伝えている。投球はツーバウンドで捕手のミットに収まった。今月1日にも中日ー巨人戦で始球式を務めており、異例の今月2度目となる大役だった。

村瀬さんの報告にファンも反応。「世界一かわいいですね！ 大好きだよ！」「可愛すぎる。好きです！」「ファイターズ勝利の女神降臨」「キレイやわ」「オーラあってめちゃカッコいいです」「札幌でも華麗な投球披露されたんですね」といったコメントが寄せられていた。

22日の試合は延長10回に日本ハムがサヨナラ勝利を飾った。（Full-Count編集部）