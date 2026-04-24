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YouTubeチャンネル「ネコ山 ポイ活と投資」が、「【振込技】銀行振込で2万円稼ぐポイ活技を解説 銀行ぐるぐる」と題した動画を公開した。動画では、他行からの振込みを受けるだけでポイントや現金がもらえるネット銀行の特典を活用し、年間約2万円を稼ぐ「銀行振込ポイ活」の仕組みと実践的なルートが解説されている。



「振り込みされるとポイントもらえますよ、お金もらえますよ」と語るネコ山氏。楽天銀行や、第一生命NEOBANKをはじめとする「NEOBANK系」の口座を対象に、毎月一定額を振り込むことで、年間で合計2万400円相当の還元を受けられると説明する。しかし、振り込みに手数料を払ってしまっては本末転倒であるため、無料の振込回数が付与されている銀行口座を活用することが必須のテクニックとなる。



動画内では、振込元の候補として、三井住友銀行の「Olive」や「SBI新生銀行」、条件次第で無料回数が増える「auじぶん銀行」などが挙げられた。また、NEOBANK系の銀行から自動振り込み機能を使う方法もあるが、同一系列の銀行同士の振り込みは特典の対象外になるという注意点も示された。さらに、すべての還元を得るためには月に70回以上の振り込みが必要となり、銀行が提供する無料回数だけでは枯渇してしまうという問題も指摘する。



この課題を解決する手段として提示されたのが、「エアウォレット」や「J-Coin Pay」「ことら送金」といった、無料で資金移動ができるアプリの活用だ。さらに、PayPay残高にチャージしてPayPay銀行へ出金し、そこから他行へ無料で振り込むという、各サービスを中継するユニークな資金移動の裏技も図解で紹介された。



後半では視聴者からの質問を取り上げ、PayPay銀行への高額振込で現金がもらえる特典についても、資金集めのハードルから「そんなに美味しくない」と独自の視点で分析。各銀行の特典制度と無料送金アプリをパズルのように組み合わせることで、手数料を一切かけずに資産を増やす、現代ならではのポイ活術が学べる内容となっている。