ほぼ1kgのチーズ・からあげ・ポテト登場！ドミノ・ピザ「ドミノデカ盛り祭」
株式会社ドミノ・ピザ ジャパンが展開する国内No.1シェアを誇る宅配ピザチェーン ドミノ・ピザ ドミノ・ピザは、2026年4月24日（金）〜5月10日（日）までの期間限定で、「ドミノデカ盛り祭（まつり）」を開催する。なお、4月24日（金）〜4月26日（日）は、ドミノ・ピザ公式オンライン及びアプリからに限り注文でき、4月27日（月）以降は、電話・店頭注文も可能となる。
今年のゴールデンウィークは、物価高の影響で節約志向が高まると同時に、例年通り高速道路では長距離に及ぶ渋滞が予測されるなど、移動に時間とストレスがかかることが見込まれている。そんな“我慢”と“解放”が入り混じるこのタイミングに、欲望をまるごと解放させるドミノ自慢のデカ盛りシリーズが期間限定で復活する。
過去に販売して大好評だった「ほぼ1kgウルトラチーズ」「ほぼ1kgポテト」に加え、新登場の「ほぼ1kgからあげ」まで、圧倒的ボリュームのラインナップである。独り占めしてもよし、仲間とシェアしてもよし、お手軽にお祭り気分が楽しめる。今年のゴールデンウィークは、自宅でデカ盛り祭しよう！
■物価高でも思いっきり楽しみたい！とろ〜りチーズ、ジューシーなからあげ、ホクホクポテトがほぼ1kg
新年度や新生活の環境変化に追われてきた日々も、ようやくひと段落だ。慣れない毎日に気を張り続けてきた分、どこかに溜まった疲れやストレスを感じている方も多いのではないだろうか。そんな日常に一区切りをつけて訪れるのが、待ちに待ったゴールデンウィークだ。
昨今の物価の上昇や混雑を考えると、「遠出は控えたい」「できるだけ出費は抑えたい」と感じるのもまた本音だ。一方で、ゆっくり休みたい、好きなものを思いっきり食べて、気の合う人と笑って、気兼ねなく楽しみたいという気持ちが一気に高まる特別な期間である。だからこそ、ドミノ・ピザはこの連休を「欲望を解放する日」に変える提案だ。
「ドミノデカ盛り祭」で商品を注文すれば、準備に手間をかけず、渋滞に巻き込まれることもなく、デリバリーの注文をして30分ほど待つだけで自宅がお祭り会場になる。
さあ、どの1kgで欲望を解放するか。
■コップ約10杯分のとろ〜りチーズ「ほぼ1kgウルトラチーズ」
2019年の発売以降、爆発的な人気でレギュラー化を果たしながらも、2025年に惜しまれつつ終売となった本商品が期間限定で復活する。「ほぼ1kgウルトラチーズ」の魅力は、直径約40cmのXLサイズだ。そして、270mlのコップ約10杯分にもなる焼成前1kgという圧倒的なチーズ量だ。
ドミノ・ピザこだわりのモッツァレラチーズを、これでもかと贅沢にトッピングし、焼き上げた瞬間からあふれ出す香りと、とろけるような口どけが食欲を一気に加速させる。ひと口頬張れば、チーズ、チーズ、そしてまたチーズだ。チーズのみを使用した、“チーズ欲”を満たす一枚である。「ほぼ1kgウルトラチーズ」の他にも、「ウルトラチーズM（約500ｇ）」、「ウルトラチーズL（約700ｇ）」の３サイズを同時発売する。
■食べ盛りのお子さんもきっと大満足「ほぼ1kgからあげ」
今回の「ドミノデカ盛り祭」で新たに登場するのが、ドミノ・ピザ自慢のジューシーからあげを、どデカく楽しめる「ほぼ1kgからあげ」だ。その名の通り、通常の約5倍という圧巻のボリュームでご提供する。箱を開けた瞬間に広がる香ばしい香り、そして目に飛び込んでくる圧倒的な量感だ。
Lサイズのピザボックスを開けると、そこにあるのはピザではなく、山盛りのからあげだ。外はカリッと、中はジューシーである。ひと口かじれば肉汁があふれ出し、次から次へと手が伸びてしまう、やみつきの味わいだ。お子さまのおやつ、夜ご飯のおかず、お酒のおつまみにもなるジューシーからあげは、大人からお子さままで大満足いただける内容である。
■食べても食べても減ったように見えない「ほぼ1kgポテト」
2020年に期間限定で登場し、その圧倒的なボリュームと満足感で話題を呼んだ「ほぼ1kgポテト」も、ゴールデンウィークに期間限定復活する。通常の約５倍のポテトフライは、食べても食べても減ったように感じないほどのボリュームだ。ドミノ・ピザのポテトフライは、皮つきのポテトを大きくカットすることで、厚みがあり、ほくほく、サクッとした食感に仕立てているため、じゃがいも本来の味を楽しめる仕様だ。
デカ盛りの見た目に驚いた後は、シンプルにポテトの味わいを楽しむもよし、別添えでご購入いただける「ケチャップ」や「BBQソース」で味変しながら楽しむもよしだ。家にあるはちみつやソースで味わうもよしである。みんなでシェアしても、たっぷりと楽しめる内容だ。
＜「ドミノデカ盛り祭」概要＞
開催期間：2026年4月24日（金）〜2026年5月10日（日）
内容：「ほぼ1kgウルトラチーズ」「ほぼ1kgからあげ」「ほぼ1kgポテト」
「ウルトラチーズM（約500ｇ）」「ウルトラチーズL（約700ｇ）」の期間限定発売
注文方法：
4月24日（金）〜4月26日（日）は、ドミノ・ピザ公式オンライン及びアプリからに限りご注文いただける。
4月27日（月）〜5月10日（日）は、ドミノ・ピザ公式オンライン注文に加え、電話・店頭注文が可能となる。
価格：
【ほぼ1kgウルトラチーズ】
＜デリバリー＞6,900円 ＜お持ち帰り半額＞3,450円
【ウルトラチーズM（約500ｇ）】
＜デリバリー＞ 3,900円 ＜お持ち帰り半額＞ 1,950円
【ウルトラチーズL（約700ｇ）】
＜デリバリー＞ 5,100円 ＜お持ち帰り半額＞ 2,550円
※画像は「ほぼ1kgウルトラチーズ」
「ほぼ1kgウルトラチーズ」
【ほぼ1kgからあげ】
＜デリバリー・お持ち帰り＞2,399円
【ほぼ1kgポテト】
＜デリバリー・お持ち帰り＞1,499円
※焼成前後で重量が変動するため「ほぼ」と表記している
※本リリース内の価格はすべて税込み表記
※その他の割引・クーポン・特典との併用はできない
※本キャンペーンは予告なく変更・終了する場合がある
※一部店舗では利用いただけない場合がある
■ドミノ・ピザ
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・期間限定でオープン！EXPO2025オフィシャルポップアップストア エキマルシェ大阪店
・ポケモンと一緒に『おいしいぼうけん』始まる！特別メニューや店内体験、ガストが冒険の舞台に
・特製スモークベーコンソースで楽しむ！バーガーキング、「スモークハウス」2商品を発売
・床に優しく、音も静か！椅子交換用ウレタン製キャスター
・2種類のボイスバンクを搭載！歌声合成ソフトウェア「初音ミク V6」正式リリース
過去に販売して大好評だった「ほぼ1kgウルトラチーズ」「ほぼ1kgポテト」に加え、新登場の「ほぼ1kgからあげ」まで、圧倒的ボリュームのラインナップである。独り占めしてもよし、仲間とシェアしてもよし、お手軽にお祭り気分が楽しめる。今年のゴールデンウィークは、自宅でデカ盛り祭しよう！
■物価高でも思いっきり楽しみたい！とろ〜りチーズ、ジューシーなからあげ、ホクホクポテトがほぼ1kg
新年度や新生活の環境変化に追われてきた日々も、ようやくひと段落だ。慣れない毎日に気を張り続けてきた分、どこかに溜まった疲れやストレスを感じている方も多いのではないだろうか。そんな日常に一区切りをつけて訪れるのが、待ちに待ったゴールデンウィークだ。
昨今の物価の上昇や混雑を考えると、「遠出は控えたい」「できるだけ出費は抑えたい」と感じるのもまた本音だ。一方で、ゆっくり休みたい、好きなものを思いっきり食べて、気の合う人と笑って、気兼ねなく楽しみたいという気持ちが一気に高まる特別な期間である。だからこそ、ドミノ・ピザはこの連休を「欲望を解放する日」に変える提案だ。
「ドミノデカ盛り祭」で商品を注文すれば、準備に手間をかけず、渋滞に巻き込まれることもなく、デリバリーの注文をして30分ほど待つだけで自宅がお祭り会場になる。
さあ、どの1kgで欲望を解放するか。
■コップ約10杯分のとろ〜りチーズ「ほぼ1kgウルトラチーズ」
2019年の発売以降、爆発的な人気でレギュラー化を果たしながらも、2025年に惜しまれつつ終売となった本商品が期間限定で復活する。「ほぼ1kgウルトラチーズ」の魅力は、直径約40cmのXLサイズだ。そして、270mlのコップ約10杯分にもなる焼成前1kgという圧倒的なチーズ量だ。
ドミノ・ピザこだわりのモッツァレラチーズを、これでもかと贅沢にトッピングし、焼き上げた瞬間からあふれ出す香りと、とろけるような口どけが食欲を一気に加速させる。ひと口頬張れば、チーズ、チーズ、そしてまたチーズだ。チーズのみを使用した、“チーズ欲”を満たす一枚である。「ほぼ1kgウルトラチーズ」の他にも、「ウルトラチーズM（約500ｇ）」、「ウルトラチーズL（約700ｇ）」の３サイズを同時発売する。
■食べ盛りのお子さんもきっと大満足「ほぼ1kgからあげ」
今回の「ドミノデカ盛り祭」で新たに登場するのが、ドミノ・ピザ自慢のジューシーからあげを、どデカく楽しめる「ほぼ1kgからあげ」だ。その名の通り、通常の約5倍という圧巻のボリュームでご提供する。箱を開けた瞬間に広がる香ばしい香り、そして目に飛び込んでくる圧倒的な量感だ。
Lサイズのピザボックスを開けると、そこにあるのはピザではなく、山盛りのからあげだ。外はカリッと、中はジューシーである。ひと口かじれば肉汁があふれ出し、次から次へと手が伸びてしまう、やみつきの味わいだ。お子さまのおやつ、夜ご飯のおかず、お酒のおつまみにもなるジューシーからあげは、大人からお子さままで大満足いただける内容である。
■食べても食べても減ったように見えない「ほぼ1kgポテト」
2020年に期間限定で登場し、その圧倒的なボリュームと満足感で話題を呼んだ「ほぼ1kgポテト」も、ゴールデンウィークに期間限定復活する。通常の約５倍のポテトフライは、食べても食べても減ったように感じないほどのボリュームだ。ドミノ・ピザのポテトフライは、皮つきのポテトを大きくカットすることで、厚みがあり、ほくほく、サクッとした食感に仕立てているため、じゃがいも本来の味を楽しめる仕様だ。
デカ盛りの見た目に驚いた後は、シンプルにポテトの味わいを楽しむもよし、別添えでご購入いただける「ケチャップ」や「BBQソース」で味変しながら楽しむもよしだ。家にあるはちみつやソースで味わうもよしである。みんなでシェアしても、たっぷりと楽しめる内容だ。
＜「ドミノデカ盛り祭」概要＞
開催期間：2026年4月24日（金）〜2026年5月10日（日）
内容：「ほぼ1kgウルトラチーズ」「ほぼ1kgからあげ」「ほぼ1kgポテト」
「ウルトラチーズM（約500ｇ）」「ウルトラチーズL（約700ｇ）」の期間限定発売
注文方法：
4月24日（金）〜4月26日（日）は、ドミノ・ピザ公式オンライン及びアプリからに限りご注文いただける。
4月27日（月）〜5月10日（日）は、ドミノ・ピザ公式オンライン注文に加え、電話・店頭注文が可能となる。
価格：
【ほぼ1kgウルトラチーズ】
＜デリバリー＞6,900円 ＜お持ち帰り半額＞3,450円
【ウルトラチーズM（約500ｇ）】
＜デリバリー＞ 3,900円 ＜お持ち帰り半額＞ 1,950円
【ウルトラチーズL（約700ｇ）】
＜デリバリー＞ 5,100円 ＜お持ち帰り半額＞ 2,550円
※画像は「ほぼ1kgウルトラチーズ」
「ほぼ1kgウルトラチーズ」
【ほぼ1kgからあげ】
＜デリバリー・お持ち帰り＞2,399円
【ほぼ1kgポテト】
＜デリバリー・お持ち帰り＞1,499円
※焼成前後で重量が変動するため「ほぼ」と表記している
※本リリース内の価格はすべて税込み表記
※その他の割引・クーポン・特典との併用はできない
※本キャンペーンは予告なく変更・終了する場合がある
※一部店舗では利用いただけない場合がある
■ドミノ・ピザ
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・期間限定でオープン！EXPO2025オフィシャルポップアップストア エキマルシェ大阪店
・ポケモンと一緒に『おいしいぼうけん』始まる！特別メニューや店内体験、ガストが冒険の舞台に
・特製スモークベーコンソースで楽しむ！バーガーキング、「スモークハウス」2商品を発売
・床に優しく、音も静か！椅子交換用ウレタン製キャスター
・2種類のボイスバンクを搭載！歌声合成ソフトウェア「初音ミク V6」正式リリース