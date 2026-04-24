SNS「Threads（スレッズ）」に投稿された家族の日常の一コマ。投稿主が意外な人物だと注目を集めています。



【写真】「大女優にびっくり」注目を集める1枚

「銀座でも行こうか、と言うことに。父と娘が私の前を行く。なんか微笑ましい パパが靴を買ってくれました 良かったね」（投稿から引用）



1枚目の写真には、ジャケット姿の白髪の紳士と、若い女性が仲良く歩く後ろ姿が。仲むつまじい様子にほほ笑んだネットユーザーは、2枚目を見てびっくり。



銀座の街角で自撮りする投稿主は、女優の音無美紀子さん。前を歩いていた2人も振り返り、夫で俳優の村井国夫さん、娘で女優の村井麻友美さんそろっての家族スリーショットになりました。



サングラス越しでも音無さんだと分かるほどのオーラに、いいねの数は3.4万を超え、ネットユーザーからは「大女優にびっくり」「音無さんではないですか」「大物芸能人一家」「お嬢さん、お母さんにそっくり！」などの声が上がっています。



音無さんは1949年生まれ、東京都出身。1966年、高校在学中に劇団若草に入団。1971年、TBSのドラマ「お登勢」で主演に抜擢。1976年に俳優の村井国夫さんと結婚。1982年8月に麻友美さん誕生。麻友美さんは「レ・ミゼラブル」や「屋根の上のヴァイオリン弾き」など、数多くの舞台やテレビに出演。2025年2月には結婚を発表しました。