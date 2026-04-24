犬猫生活<556A.T>がストップ高の４９００円に買われている。２３日に東証グロース市場に上場し、公開価格２９９０円を５１０円（１７．１％）上回る３５００円で初値を形成。その後も買いを集めストップ高の４２００円に上昇しそのまま初日の取引を終えた。



同社はペット関連商品の企画・製造・販売が主な事業で、「犬猫生活」ブランドのオリジナルペットフードを企画・販売する「生活販売」を主力に、動物病院やトリミングサロンの運営を行う「生活サービス」、犬・猫向けイベントの開催・ブース出展などを行う「エンターテインメント」の３つの領域でビジネスを展開している。ペットフード市場が、景気に左右されず増加傾向にあることに加えて、今後の成長戦略として動物病院のＭ＆Ａの積極推進などを掲げており、業績拡大への期待が買いにつながっているようだ。



出所：MINKABU PRESS