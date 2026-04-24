モデルでタレントの溝端葵（24）が24日、自身のインスタグラムを更新。1st写真集発売を発表した。

「お知らせ」と題し、「＃溝端葵1st写真集 発売決定 発売日は7月17日（金）です ずっと出したかった念願の写真集。こうして皆さんにお知らせできて本当に嬉しいです！」と報告した。

「撮影地は初めて訪れたスリランカ」と明かし、丈が短いTシャツ姿でバストが限界ギリギリまであらわとなったショットや、グレーのTバックランジェリーのバックショット、プールでの緑色ビキニ水着ショットなどを公開。「初めてのことにもたくさん挑戦してきました。今の私をぎゅっと詰め込んだ一冊です。ぜひ楽しみにしていてください」とつづった。

ファンやフォロワーからも「ブラボー」「ワォ」「お〜〜スゲ〜〜」「インパクトすごい」「衝撃」「エロすぎるじゃない」「だんだんエロくなっていく…」「下乳！お尻！最高！」「下乳感謝」「お尻すっご」「たまらない」などのコメントが寄せられている。

溝端は大阪府出身。TikTokの動画投稿で注目を浴び、25年にグラビアに初挑戦。同年3月に発売した初のデジタル写真集「ガチでブレイクする5秒前」が大ヒット。「グラビア界の超新星」のキャッチフレーズがついたこともある。特技はセルフジェルネイル、ダンス、バドミントン。趣味は岩盤浴、サウナ、そば屋巡り。特技はセルフジェルネイル、ダンス、バドミントン。身長163センチ。