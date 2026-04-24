◇男子ゴルフツアー前澤杯第1日（2026年4月23日 千葉県 MZGC（6652ヤード、パー72））

女子ツアー通算5勝で主催者推薦で男子ツアー初参戦の青木瀬令奈（33＝リシャール・ミル）が5バーディー、2ボギー、1ダブルボギーの71で回り71位発進ながら、女子選手としてツアーで初めてアンダーパーを記録した。初優勝を狙う中西直人（37＝国際スポーツ振興協会）が63で回り単独首位に立った。今大会は予選カットなしで争う。

青木が女子選手で初めてアンダーパーを記録した。前回大会と距離が同じでパー70からパー72に変更されたため「悔しい方が大きい。去年だったらオーバーパー」と手放しでは喜べない。ただ快挙が色あせることはない。

平均飛距離約215ヤードと女子の中でも飛ばない青木は同組の宮里、細野に約80ヤードも置いていかれた。それでも長いクラブをカットに振り抜き、男子も手を焼く硬いグリーンで球を止めて好機を築いた。4番では残り147ヤードから7Uで池とグリーンの間にワンクッションさせ1・5メートルにぴたり。「狙い通りのバーディー」を奪った。

宮里が「UTやウッドでここしかないという所に落としチャンスをつくる。彼女のスキルが男子ツアーで呼び覚まされた」と絶賛する技術を披露した。

女子ツアー13勝の成田美寿々にキャディーを託した。パットのライン読みでも「お互いの読みが一致した。それが背中を押してくれた」と親友の助けが大きな力になった。

推薦出場の打診を受け「飛距離の差で迷惑をかけないか」と悩んだ末に挑戦を決めた舞台で実力を示した33歳は「（宮里）優作さん、（細野）勇策くんのプレーを見て勉強になった。今後に生かせる部分もたくさんある。それを3日間につなげたい」と貪欲に話した。

≪記録を1打更新≫男子ツアーに出場した女子選手は今大会を含めて9人（寺西飛香留は3試合、ミシェル・ウィーは2試合）となった。従来の最少スコアは昨年の前澤杯（パー70）で菅沼菜々（第1ラウンド＝R）、寺西（第1Rと第2R）がマークしたイーブンパーだった。青木はこの記録を1打更新した。