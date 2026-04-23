【父は偉い！タオパンパ】お父さんを「無条件」に褒め称えるのは違うよね？＜第15話＞#4コマ母道場
幼い頃、親を無条件に「すごい人」だと思っていた人もいるのではないでしょうか。大きくなったら自分も親のようになる。尊敬の念は目標に変わり、「自分の親」が人生の指針となる人もいるでしょう。ただ……その指針はあくまで「当時」のものだということを分かった上で……のお話ですが……。
第15話 胸に響く母の言葉
【編集部コメント】
おぉ……。やはりお母さんはマサトさんの行動をお見通しだったようですね。そうなんです。あなたの息子さんもあなたの言動をそのまま受け取って、同じ行動をしていましたよ！ 今さらカミングアウトしないで、もう少し早い段階でいろいろ教えておいてくれたら……なんて、結局はしっかりと自分の頭で考えなかったマサトさんが一番悪いのですけれど。実家の引き出しの中にある緑の紙が使われる日は来るのでしょうか……。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび
第15話 胸に響く母の言葉
【編集部コメント】
おぉ……。やはりお母さんはマサトさんの行動をお見通しだったようですね。そうなんです。あなたの息子さんもあなたの言動をそのまま受け取って、同じ行動をしていましたよ！ 今さらカミングアウトしないで、もう少し早い段階でいろいろ教えておいてくれたら……なんて、結局はしっかりと自分の頭で考えなかったマサトさんが一番悪いのですけれど。実家の引き出しの中にある緑の紙が使われる日は来るのでしょうか……。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび