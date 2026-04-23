『TOKYO BURST』上田竜也、ピエール瀧、パク・ジファンら強烈個性の“悪人”集結！ 場面写真解禁
水上恒司が主演し、東方神起のユンホらが共演する映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』より、上田竜也、ピエール瀧、パク・ジファンら、一癖も二癖もある個性的な悪人たちの姿を捉えた場面写真が解禁された。
【写真】悪人が集結する『TOKYO BURST』場面写真（9点）
本作は、マ・ドンソクが製作・主演を務め、韓国で累計動員4000万人を突破しているメガヒットシリーズ『犯罪都市』を日本オリジナルストーリーでユニバース化。内田英治監督がメガホンをとり、新宿・歌舞伎町を舞台として、新宿中央署に所属する新人刑事を主人公に、国際犯罪者やヤクザ、ホストなどの組織をも巻き込んだ命がけの闘いを描く。
新宿中央署の“超”破天荒なルーキー刑事・相葉四郎を演じるのは水上恒司。彼の“最強のバディ”となる、クールな韓国のエリート刑事チェ・シウ役には東方神起のユンホが扮する。さらに、国際指名手配犯にして最狂の犯罪集団のボス・村田蓮司を福士蒼汰、村田の右腕キム・フン役をオム・ギジュンが演じる。
解禁された場面写真には、傍若無人に振る舞う強面の男たちの姿が収められている。トレードマークのパンチパーマとサングラスの奥から険しい表情をのぞかせるのは、ピエール瀧演じる岩城組組長・岩城良平。新宿に根差すオールドスクールなヤクザで、その背後には常にバイオレンスの気配が漂う。
新宿中央署の前で岩城の隣にたたずむのは、パク・ジファン演じるチャン・イスだ。『犯罪都市』シリーズにも登場する韓国ヤクザで、本作との世界線をつなぐ重要な役どころとなる。
「私にとって大切な『犯罪都市』が国境を越え、新たな物語を紡いでいくことを大変光栄に思います」と、本作への期待を語るパク・ジファン。そんな彼との共演についてピエールは、「（共演に）現場で特に痺れた」と振り返り、「言葉は通じずとも、アドリブでの睨み合い一発で完璧に意思の疎通ができた。あの瞬間の『おもしろ！』という感覚は忘れられません」とコメントしている。
さらに、堂々たる姿で鎮座するのは鶴見辰吾演じる民和党幹事長。国家レベルの陰謀を操る黒幕の風格を感じさせるカットとなっている。また、白のタンクトップに刺青が際立つ屈強な男は、後藤剛範演じる岩城組の若頭。刃物を突きつけられても表情を微動だにしない様子から、組織の強靭さがうかがえる。
加えて、上田竜也演じる新宿最大のホストグループ総帥・海斗が、煌びやかなホストクラブで赤いスーツをまとい異彩を放つオーラで空間を支配する姿や、豪邸で半裸のまま過ごすカット、さらに長谷川慎演じる空哉が街を闊歩する姿など、ホストたちを切り取った場面も収められている。
そして、闇バイト組織のリーダー・ラビット役には、本作で映画初出演となるとにかく明るい安村。サングラスの奥から鋭い眼光を放ち、小さなプールに横柄にふんぞり返るその姿は、ユーモアを超えた不気味な威圧感を漂わせている。
世界一の犯罪都市・新宿歌舞伎町で悪人たちが大暴れする。正義と悪が複雑に交錯する、一瞬たりとも目が離せない熱きドラマに注目だ。
映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』は、5月29日より全国公開。
【写真】悪人が集結する『TOKYO BURST』場面写真（9点）
本作は、マ・ドンソクが製作・主演を務め、韓国で累計動員4000万人を突破しているメガヒットシリーズ『犯罪都市』を日本オリジナルストーリーでユニバース化。内田英治監督がメガホンをとり、新宿・歌舞伎町を舞台として、新宿中央署に所属する新人刑事を主人公に、国際犯罪者やヤクザ、ホストなどの組織をも巻き込んだ命がけの闘いを描く。
解禁された場面写真には、傍若無人に振る舞う強面の男たちの姿が収められている。トレードマークのパンチパーマとサングラスの奥から険しい表情をのぞかせるのは、ピエール瀧演じる岩城組組長・岩城良平。新宿に根差すオールドスクールなヤクザで、その背後には常にバイオレンスの気配が漂う。
新宿中央署の前で岩城の隣にたたずむのは、パク・ジファン演じるチャン・イスだ。『犯罪都市』シリーズにも登場する韓国ヤクザで、本作との世界線をつなぐ重要な役どころとなる。
「私にとって大切な『犯罪都市』が国境を越え、新たな物語を紡いでいくことを大変光栄に思います」と、本作への期待を語るパク・ジファン。そんな彼との共演についてピエールは、「（共演に）現場で特に痺れた」と振り返り、「言葉は通じずとも、アドリブでの睨み合い一発で完璧に意思の疎通ができた。あの瞬間の『おもしろ！』という感覚は忘れられません」とコメントしている。
さらに、堂々たる姿で鎮座するのは鶴見辰吾演じる民和党幹事長。国家レベルの陰謀を操る黒幕の風格を感じさせるカットとなっている。また、白のタンクトップに刺青が際立つ屈強な男は、後藤剛範演じる岩城組の若頭。刃物を突きつけられても表情を微動だにしない様子から、組織の強靭さがうかがえる。
加えて、上田竜也演じる新宿最大のホストグループ総帥・海斗が、煌びやかなホストクラブで赤いスーツをまとい異彩を放つオーラで空間を支配する姿や、豪邸で半裸のまま過ごすカット、さらに長谷川慎演じる空哉が街を闊歩する姿など、ホストたちを切り取った場面も収められている。
そして、闇バイト組織のリーダー・ラビット役には、本作で映画初出演となるとにかく明るい安村。サングラスの奥から鋭い眼光を放ち、小さなプールに横柄にふんぞり返るその姿は、ユーモアを超えた不気味な威圧感を漂わせている。
世界一の犯罪都市・新宿歌舞伎町で悪人たちが大暴れする。正義と悪が複雑に交錯する、一瞬たりとも目が離せない熱きドラマに注目だ。
映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』は、5月29日より全国公開。