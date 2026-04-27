対話型ＡＩ（人工知能）サービス「チャットＧＰＴ」に今春実施された東京大学の入試問題を解かせたところ、最難関とされる理科３類の合格者最高得点を５０点上回る「首席合格」となったことが、ＡＩベンチャー「ライフプロンプト」（東京）の実験でわかった。実験はチャットＧＰＴの最新モデルを使用し、２０２６年の大学入学共通テスト（配点１１０点）と、東大の文系理系の２次試験（同４４０点）を解かせた。記述式の解答