イタリア１部ＡＣミランは２７日、クロアチア代表ＭＦルカ・モドリッチ（４０）が手術を受けたと発表した。モドリッチはユベントス戦（２６日）で相手ＭＦマヌエル・ロカテッリと衝突した際に左頬骨を骨折。今季残り試合の出場は絶望的とみられている。チームは公式サイトで「手術は左頬骨の複雑な多発骨折の治療のために必要だった。ミランの専属医師が立ち合いもとで行った手術は完全に成功した」とし「クラブは（６月開幕の